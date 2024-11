"Britanniens deutsche Dynastie": Infos zur ARTE-Doku

Noch sitzt sein Großvater als Charles III. auf dem britischen Thron, doch sollte der elfjährige Sohn von Thronfolger Prinz William eines Tages die Regentschaft übernehmen, so könnte er unter dem Namen George VII. in die Geschichte eingehen. Doch wer waren eigentlich die vorangegangenen Könige, die den gleichen Vornamen trugen? Die neue aus Großbritannien stammende Dokumentation "Britanniens deutsche Dynastie" beantwortet die Frage für die ersten vier Vertreter. Die vier rund 45-minütigen Folgen unter Regie von Mimi Templar-Gay sind nun erstmals bei ARTE zu sehen.

Die Dynastie der deutschen Könige auf dem englischen Thron beginnt im Jahr 1714 mit dem Tod von Königin Anne: Diese war nicht nur ungewollt kinderlos geblieben, sie konnte ebenso wenig Protestanten in ihrer näheren Verwandtschaft vorweisen. Da der 1701 in Kraft getretene Act of Settlement aus dem Jahr 1701 jedoch untersagt, dass jemals wieder eine Person katholischen Glaubens den britischen Thron besteigen dürfe, fällt das Erbe an den entfernt verwandten Kurfürst Georg Ludwig von Hannover.