"Der Zauberberg – Thomas Manns Jahrhundertroman": Kritik zur ARTE-Doku über das Meisterwerk

Eine Kurzgeschichte hatte es werden sollen, 1913 begonnen. Doch dann kam der Weltkrieg dazwischen, und es wurde in mehr als zehn Jahren ein großes Meisterwerk daraus. Vor genau 100 Jahren, im November 1924, erschien Thomas Manns Roman "Der Zauberberg". Die ARTE-Dokumentation beleuchtet ihn aus vielen Perspektiven, samt der Entstehungsgeschichte mit Manns Besuch seiner Frau Katja im Sanatorium in Davos 1912, mit schwarz-weißen Archivaufnahmen von gestern und mit heutigen Impressionen des Schweizer Luftkurorts.

Alles im Roman ist auf die hermetische Welt eines Lungensanatoriums im schweizerischen Luftkurort Davos konzentriert. Es ist eine Welt der damals noch unheilbar Kranken, zugleich aber der Angehörigen der Oberschicht Europas. Die an Tuberkulose Erkrankten siechen zumeist liegend dem Ende entgegen, ein Antibiotikum war damals noch nicht entdeckt. Mann lässt im Roman den Schiffsbauingenieur Hans Castorp im Sommer 1907 seinen kranken Cousin im Davoser Lungensanatorium besuchen, doch dann ist er von der Atmosphäre so fasziniert, dass er bis zu dessen Tod verbleibt. Auch Castorp selbst wird zuletzt mit dem Tod konfrontiert, er muss in den mittlerweile ausgebrochenen Weltkrieg ziehen.