"Die Bachelors" 2025: Das sind die Kandidatinnen im Kampf um die Herzen von Felix und Martin

Worauf sich die Zuschauer der bald startenden 15. Staffel „Die Bachelors“ auf RTL freuen können, verriet Felix Stein, einer der beiden Rosenkavaliere, schon im Voraus: „Auf sehr, sehr coole Mädels, die auch alle sehr, sehr unterschiedlich sind.“ Und damit hat er nicht übertrieben: Die Frauen sind zwischen 25 und 36 Jahre alt und kommen aus ganz Deutschland und Österreich. Unter ihnen: die Ex eines Promis, eine temperamentvolle Mutter und eine Kandidatin, die nach einem Schicksalsschlag umso Energie geladener durchstarten möchte. Spannung, Vielfalt und Emotionen werden unter der Sonne Südafrikas also keineswegs zu kurz kommen.

RTL startete großen Aufruf auf Instagram Um dem Berliner Felix Stein (32) und dem Troisdorfer Martin Braun (35) als „Die Bachelors“ nicht weniger als die Qual der Wahl zu servieren, rief RTL vor einiger Zeit alle bindungswilligen Single-Damen auf Instagram dazu auf, sich für die Teilnahme an der 15. Staffel zu bewerben. Unter den zahlreichen Anwärterinnen gingen schließlich 26 Damen hervor, die sich in Südafrika bei romantischen oder abenteuerlichen Einzel- oder Gruppendates nicht nur von ihrer Schokoladenseite zeigen werden. Ob blond oder brünett, groß oder klein, jünger oder älter – bis wir wissen, wer von ihnen die letzte Rose der zwei Junggesellen in den Händen hält, sind sicherlich noch einige Streitigkeiten oder Liebesdreiecke souverän zu meistern.

Diese Kandidatinnen hoffen in der 15. Staffel „Die Bachelors“ auf eine rote Rose Regina

Regina kommt aus Düsseldorf, arbeitet als Managerin in einer Schönheitspraxis, ist außerdem Female Embodiment Coach und erlebte trotz ihrer erst 29 Jahre bereits einen Schicksalsschlag. Bedingt durch einen Tumor musste ihre Schilddrüse entfernt werden. „Eine Zeit, die ich rückblickend als Geschenk verstehe“, so Regina. Nach dieser angsterfüllten Zeit war für sie klar: Sie muss etwas ändern. Heute ist sie bereit, ihre Energie wieder mit einem Mann zu teilen.

Sarah

Mit 36 Jahren ist Sarah die älteste Kandidatin. Die Berlinerin arbeitet als Kauffrau für Bürokommunikation. Laut RTL lässt sie sich eigentlich lieber erobern. Allerdings habe sie sich sechs Monate nach ihrer letzten Beziehung dazu entschlossen, die Suche nach dem Richtigen selbst in die Hand zu nehmen.

Vanessa

Die Vermögens-Kundenberaterin Vanessa kommt aus Regensburg und ist 31 Jahre alt. Was sie in ihrer Heimatstadt vergeblich sucht, möchte sie nun in Kapstadt finden: Mr. Right. Einer, den Vanessa irrtümlich für den Richtigen hielt, ist kein Unbekannter: „Serkan Yavuz ist meine erste große Liebe gewesen und das beste Beispiel, dass man die Liebe im Fernsehen finden kann.“

Viviane

Viviane ist 34 Jahre alt, Operationstechnische Assistentin und kommt aus Verden. Es gibt einen Grund, warum sie zu beiden „Bachelors“ passen könnte: Auch sie ist Mutter; ihre Tochter ist vier Jahre alt. Über sich selbst sagt die gebürtige Brasilianerin: „Ich kann manchmal auch sehr aufbrausend sein. Oft sprudeln Worte aus meinem Mund, die ich nie so sagen wollte.“

Auch diese Damen kämpfen um die Gunst und Rosen von den „Bachelors“ Felix und Martin Ann-Kathrin

Die PR-Beraterin Ann-Kathrin ist 35 Jahre alt und kommt aus Mülheim an der Ruhr. Über sich selbst sagt sie: „Ich bin ein typischer Wassermann: individuell, freiheitsliebend, zukunftsorientiert.“

Aylin

Die 32-jährige Aylin wohnt in München und ist Inhaberin einer Kosmetik-Filiale. Da sie nach eigenen Worten eine starke, selbstbewusste und ambitionierte Frau ist, traf sie den festen Entschluss, ihr Glück in Sachen Liebe einfach selbst in die Hand zu nehmen.

Christina

Christina ist 28 Jahre alt und als Social Media Managerin, Stewardess und Studentin gut ausgelastet. Dennoch träumt die Kölnerin nach längerem Singledasein davon, mit dem richtigen Mann an ihrer Seite eine glückliche Ehe zu führen.

Clara

Die 27-Jährige Eventkauffrau kommt aus der schönen Hansestadt Hamburg. Positiv, verplant, verständnisvoll – das sind die drei Worte, die sie am besten beschreiben. Clara verrät außerdem, was für sie ein echtes No-Go ist: Intoleranz und Lügen.

Corinna

Corinna ist ebenfalls 27 Jahre alt und arbeitet in Offenbach als Personalentwicklerin. Mit ihrer Teilnahme an der Reality-Dating-Show schlägt sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie kommt nicht nur ihrem Ziel näher, so viele Orte der Welt wie möglich zu bereisen, sondern findet mit etwas Glück sogar ihren Traummann.

Esra

Für die 28-jährige Esra aus Düsseldorf zählt vor allem die Ausstrahlung, denn diese „ist das Erste“, worauf die Hochzeits- und Eventplanerin achtet.

Hannah

Für ein Date hat die 25-jährige Studentin und Talent Managerin keine hohen Ansprüche. Eines toleriert die Wahlkölnerin bei ihrer besseren Hälfte allerdings gar nicht: Untreue und manipulatives Verhalten. Toxische Männer? Nie wieder.

Isabelle

Die 31-jährige Isabelle reist mit einer bereits gut überlegten Eroberungstaktik von Düsseldorf nach Südafrika: Flirten, was das Zeug hält und mit ihrer positiven Art anstecken. Und wie beschreibt die Immobilienmaklerin sich selbst? Als eine leidenschaftliche Frau, die das Herz am rechten Fleck hat und für alles zu haben ist.

Lena

„Die Bachelors“-Teilnahme stellt für die 30-jährige Berlinerin eine Win-Win-Situation dar: Selbst, wenn der „worst case“ eintreten und sie ihren Traummann nicht finden sollte, ist die Digital Sales Managerin in jedem Fall um eine unvergessliche Erfahrung reicher. Ganz nach ihrem Motto: No regrets.

Leonie

Die Speditionskauffrau Leonie ist 26 Jahre alt und kommt aus Ostfildern. Über ihre „Die Bachelors“-Teilnahme sagt sie: „Ich bin neugierig auf dieses Experiment und dachte: Do it, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“

Linda

Um einen der beiden Bachelors von sich zu überzeugen, hat sich die 27-jährige Offenbacherin, die als Assistenz im Social Media Bereich tätig ist, einen Plan zurechtgelegt: „Einfach die Linda sein, die ich bin. Ich bin liebevoll, habe Humor – und bin bereit, für unsere gemeinsamen Kinder die Dino Nuggets zuzubereiten.“

Lisann

Die in Halle wohnende, 30-jährige Lehramtsstudentin Lisann hat sich noch keine richtige Eroberungs-Strategie überlegt: „Flirten? Kann ich nicht. Ich hoffe, dass mein Gegenüber durch Gedankenübertragung versteht, dass ich Interesse habe.“

Louisa

Wenn die 31-jährige Louisa aus Brücken aktiv sein und immer wieder Neues ausprobieren kann, ist sie in ihrem Element. Noch schöner wäre es, wenn sie ihren Mr. Right dafür an ihrer Seite hätte. Über sich selbst sagt die Direktionsbeauftragte: „Ich habe kein Problem, Männer kennenzulernen – nur nicht die Richtigen.“

Mareike

Mareike ist 31 Jahre alt, wohnt in Düsseldorf und arbeitet als Sport- und Gesundheitstrainerin. Sie möchte endlich ihr Singledasein beenden und hofft nach zwei gescheiterten Beziehungen mit einem der „Bachelors“ in Sachen Liebe einen Volltreffer zu landen. Wie heißt es doch so schön? Aller guten Dinge sind drei.

Michelle

Die 31-Jährige arbeitet in Duisburg als Supply Chain Managerin. Was das Aussehen ihres Traummannes angeht, hat Michelle klare Vorstellungen. Und was kann sie über sich selbst berichten? „Super lustig und humorvoll; sexy, süß und einfühlsam – ich bin einfach das Komplettpaket.“

Nadine H.

Die 30-jährige Social Media Projektmanagerin stürzt sich nach vier Jahren ohne Mann an ihrer Seite bei „Die Bachelors“ in ein neues Abenteuer: „Entweder geh´ ich hier mit meinem Traummann raus oder mit einer geilen Erfahrung. Für mich ist das eine klassische Win-Win-Situation.“

Nadine M.

Die Wimpernstylistin Nadine M. ist 27 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Einen bestimmten Typen hat sie zwar nicht, ist jedoch davon überzeugt, dass Gegensätze sich eher abstoßen. Daher nur nachvollziehbar, dass sie sich das passende Pendant zu sich selbst wünscht.

Nathalie

Die in Ingolstadt lebende 34-jährige Hair & Make-up-Artistin wünscht sich, nach ihrer „Die Bachelors“-Reise die Erfüllung ihres Lebenstraums: „Gesund und zufrieden mit meiner eigenen Familie ankommen.“

Paulina

Paulina ist Engagement Managerin und kommt aus Hamburg. Ihre Freunde beschreiben die 26-Jährige wie folgt: Fürsorglich, mit großem Herz, lustig und vielleicht manchmal etwas durchgeknallt.

Seyma

Den Bachelor möchte die 31-jährige Fachreferentin aus Schwäbisch Gmünd mit ihrer herzlichen Art und positiven Lebenseinstellung erobern. Ihre größte Liebesenttäuschung war, als sie bei einem Date ihr Almdudler selbst zahlen musste.

Teresa

Über sich selbst verrät die 32-jährige Teresa aus Graz, dass sie schon viel zu lange Single sei. Dabei weiß die Projektmanagerin selber nicht genau, wie lange schon. Für ihre nächste Beziehung hat sie sich aber etwas vorgenommen: immer sie selbst zu bleiben.

Viktoria

Die Influencerin Viktoria kommt aus Sindelfingen und wünscht sich, mit ihrem Perfect Match eine eigene Familie zu gründen. Über ihr vergangenes Liebesleben gibt die 26-Jährige zu: „Bislang hatte ich kein Glück mit Männern – deshalb bin ich hier.“

Auf in den Kampf! Damit sind nun sowohl „Die Bachelors“, als auch die 26 Kandidatinnen vorgestellt. Im Spiel um die Rosen und die große Liebe werden sich alle gegenseitig besser kennenlernen. Bei romantischen Dates, emotionalen Gesprächen, Gruppenausflügen und vielem mehr wird sich allmählich zeigen, wer den Nacht-der-Rosen-Zeremonien am längsten beiwohnt und im Finale schließlich die zwei Damen sein werden, mit denen sich Felix Stein und Martin Braun jeweils eine gemeinsame Zukunft vorstellen können.

„Die Bachelors“ 2025 – Sendestart der 15. Staffel Die insgesamt 10 Folgen der 15. Staffel „Die Bachelors“ laufen ab dem 18. Juni 2025 bei RTL, jeweils mittwochs zur Primetime um 20:15 Uhr. Auf RTL+ sind die Folgen sogar schon ab dem 11. Juni 2025 vorab abrufbar.