"Die Drei von der Müllabfuhr – Der Neue": Kritik zur neuen Folge mit Uwe Ochsenknecht

Ganz im Gegenteil zum zweiten Neuen: Matthias Krüger (Marc Oliver Schulze) war früher Pastor und somit gewohnt, auf Menschen zuzugehen, Im Team vom "Käpt'n" ersetzt er Ralle Schieber (Jörn Hentschel), der sich fortan lieber um den Nachwuchs kümmert: "Ach, det is so schön", schwärmt er bei einem Kurzbesuch bei den alten Kollegen: "Das pure Glück!"

Ochsenknecht: "Ich finde es gut, mal über Müllmänner Filme zu machen"

Mit Mottes Angst, seine Tochter Lotte bald schon überhaupt nicht mehr zu Gesicht zu bekommen, thematisiert "Die Drei von der Müllabfuhr – Der Neue" abermals ein Thema, das jährlich Tausende Elternteile in Deutschland betrifft. In der Auseinandersetzung mit den Problemen der "kleinen Leute" in Kombination mit einer großen Portion Berliner Lokalkolorit sieht Hauptdarsteller Uwe Ochsenknecht eine besondere Stärke der 2019 gestarteten Filmreihe: "Ich finde es gut, mal über Müllmänner Filme zu machen", lobt der heute 69-Jährige 2022 im Interview: "Man gewinnt einen Einblick in das Berufsleben dieser Leute. Noch dazu das Lokalkolorit Berlin, die typischen Probleme der Stadt. Vielleicht können wir auch erreichen, dass man ein bisschen mehr Respekt vor Müllmännern – oder Müllwerkern, wie es jetzt heißt – hat."