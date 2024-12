„Dinner for One“ mal anders: 4 spannende Varianten des Silvesterklassikers

Der Sketch „Dinner for One“ – auch bekannt unter dem Titel „Dinner for One“ oder „Der 90. Geburtstag“ – von Lauri Wylie gehört für viele längst zur festen Silvestertradition. Puristen bevorzugen dabei meistens die englischsprachige Version in Schwarzweiß mit dem Duo May Warden und Freddie Frinton. Während hier Warden die 90-jährige Miss Sophie spielt, verkörpert Frinton den Butler James – sowie die Verstorbenen Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom – und stolpert immer wieder hingebungsvoll über ein Tigerfell. Doch es gibt zahlreiche Varianten. Die spannendsten Alternativen haben wir zusammengestellt.

„Dinner für Brot“ (2003) Du möchtest deinen Nachwuchs an die „Dinner for One“-Tradition heranführen oder bist selbst ein Fan von „Bernd das Brot“? Dann solltest du dir diese Sketch-Variante mit Puppen im stilechten Schwarzweiß nicht entgehen lassen. Statt Alkohol schenkt „Homo Brotus Depressivus“ Bernd als Butler Pflaumensaft aus. Was soll da schon schiefgehen? Einiges! Das liegt weniger an Briegel der Busch als Miss Sophie, sondern eher an Chili das Schaf als Regisseur, Katze Morle als viel zu aktives Tigerfell und den Studio-Scheinwerfern. Neben Slapstick und Katastrophen gibt es auch einige Insidergags für Fans („SKÅL!“).

„Dinner for Otti“ (2008) Anlass für „Dinner for Otti“ war auch ein Geburtstag – nämlich der 60. von Komiker Otto Waalkes im Jahr 2008. Die von ihm gespielte Miss Otti feiert – dieses Mal in Farbe – ebenfalls ihr 90. Wiegenfest und lässt sich von Butler Ralf (Ralf Schmitz) bedienen. Der muss natürlich auch in vier weitere Rollen schlüpfen. Dabei handelt es sich aber nicht um die üblichen Verblichenen, sondern um Heinz Erhardt, Hans Moser, Heinz Rühmann, und Rudi Carrell. Die starke Performance von Ralf Schmitz ist nicht nur eine Verbeugung vor Freddie Frinton. Schmitz imitiert auch die vier Komikerlegenden überzeugend und erntet dafür reichlich Applaus. Das berühmte Tigerfell schmückt hier übrigens ein „Ottifanten“-Kopf: So viel Otto muss sein. Holladihiti!

„Dinner for Cohn“ (2018) William Cohn möchte ausgerechnet an Silvester Geburtstag feiern und hat dafür mit Dieter Bohlen, Udo Lindenberg, Angela Merkel und Klaus Kinski eingeladen. Die Prominenten sind aber aus unterschiedlichen Gründen verhindert, sodass Marti Fischer in der Rolle des Butlers, der seine mietfreie Wohnung nicht verlieren möchte, viel zu tun hat. Diese witzige Version bietet einige Seitenhiebe und gelungene Parodien. Auch hier haben die Macher das Tigerfell stilecht variiert. Da der Sketch bei ZDFneo lief, ist ein Mainzelmännchen zu sehen und („GUTEN NAAAABEND!“) zu hören.

„Silvester für Eins“ (2021) Weil Joko Winterscheidtt und Klaas Heufer-Umlauf die Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ 2021 verloren hatten, mussten beide „Dinner for One“ aufführen. Aus markenschutzrechtlichen Gründen lief das unter dem Titel „Silvester für Eins“. Bemerkenswert ist das komplett in Schwarz-Weiß-Optik gehaltene Set. Während Joko Winterscheidt in die Rolle des Butlers schlüpft, mimt Klaas Heufer-Umlauf Miss Sophie. Ob des (vorgeblichen) Alkoholkonsums der beiden ist Conférencier Steven Gätjen der Einzige, der vor der Kamera professionell agiert. Einige dürften die anarchische Variante des Sketches im „Joko & Klaas“-Stil lieben, andere pflichten womöglich dem lakonischen Kommentar von Regisseur „Schmitti“ bei: „Es ist ein trauriger Tag für die Unterhaltungsindustrie.“