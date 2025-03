"Douglas Is Cancelled": Darum geht es in der britischen Komödie mit Hugh Bonneville

Vom "Canceln" bis zur "Cancel Culture" beschreiben hochaufgeladene Begriffe seit einiger Zeit den Ausschluss von Personen des öffentlichen Lebens. Musiker, Schauspieler, Politiker – wie Prominente nach echten oder angenommenen Fehltritten "gecancelled" werden, davon zeugen zahlreiche Beispiele. Doch wie läuft so etwas im Detail ab? Wie kann ein falsches Wort zur falschen Zeit am falschen Ort die gesamte Karriere bedrohen? Die britische Miniserie "Douglas Is Cancelled" spielt genau das durch und erzählt von einem Nachrichtenmoderator, der sich nach einem angeblichen sexistischen Witz einem gigantischen Shitstorm gegenüber sieht. ARTE zeigt alle vier Folgen am Stück.