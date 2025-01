Dschungelcamp 2025: Die Pomis, Starttermin und alle weiteren Infos

Das Dschungelcamp 2025 kehrt am 24. Januar zurück und bringt eine bedeutende Änderung mit sich: Die Show wird erstmals täglich zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Fans erwarten 18 aufregende Abende, gekrönt vom großen Finale am 9. Februar.

In weniger als zwei Monaten ist es endlich wieder so weit: Am 24. Januar 2025 wird die 18. Staffel von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" bei RTL an den Start gehen. Wie der Sender verkündet, wird es 18 Tage lang neue Folgen geben, ehe das große Dschungel-Finale am Sonntag, 9. Februar, über die Bühne geht.

Fans der Reality-Show können sich dabei auf eine große Änderung freuen: Denn wie schon die Legenden-Ausgabe im vergangenen Sommer wird auch die neue Staffel vom Dschungelcamp erstmals schon zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr täglich bei RTL ausgestrahlt werden.

Dschungelcamp 2025 wird in der Primetime ausgestrahlt "Die Sommerstaffel 'Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden' hat uns und unseren Zuschauer:innen dieses Jahr viel Freude in der Primetime bereitet", erklärte Inga Leschek, Programm-Chefin von RTL, und ergänzte dazu: "Daher haben wir beschlossen, auch den nächsten regulären Dschungel Anfang des Jahres einem größeren Publikum zu präsentieren und zur besten Sendezeit zu programmieren. 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus' wird 18 Abende lang unsere Primetime dominieren." Jede der 18 Folgen werde demnach um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen sein.

Pierre Sanoussi-Bliss Daher kennt man die neuen Dschungelcamp-Teilnehmer Lilly Becker

Becker ist dabei – allerdings nicht der ehemalige Tennisstar Boris Becker, sondern seine Ex-Frau Lilly. Das niederländische Model freut sich in Australien auf eine Auszeit vom stressigen Alltag als Mutter.

Nina Bott

Von jetzt auf gleich schlafen zu können, bezeichnet die Schauspielerin („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) als ihr Supertalent. Ein Detail könnte dabei jedoch für Ärger sorgen: Seit der Geburt von Kind Nummer 4 schnarcht Bott, die schon dreimal im „Playboy“ zu sehen war.

Jörg Dahlmann

Der Fußballkommentator beförderte sich 2021 durch fragwürdige Kommentare bei Sky ins Abseits. Ob Ähnliches auch in Down Under passiert? Besser als in der zehnten Staffel von „Promi Big Brother“ 20222 dürfte es allemal laufen. Da belegte er nämlich nur Platz 13.

Sam Dylan

Der fleißige Trash-TV-Darsteller kommt als Sieger von „Das große Promi-Büßen“ ins Camp. Über Dschungel-Erfahrungen verfügt der neugierige Podcaster („Royal Spice“) dank seiner Teilnahme an „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ im Jahr 2021.

Maurice Dziwak

Der vielfache Reality-TV-Teilnehmer („Are You the One?“, „Kampf der Realitystars“, „Love Island“) geht mit einem besonderen Antrieb in den australischen Busch: Seine Motivation sei es, den Menschen zu zeigen, dass man alles im Leben schaffen kann.

Alessia Herren

Papa Willi machte sich als Schauspieler einen Namen, seine Tochter Alessia eher in Reality-Formaten wie „Das Sommerhaus der Stars“ und „Promi Big Brother“. Beide verbindet nun die Teilnahme am Dschungelcamp, was Alessia eigenen Angaben zufolge stolz macht. Willi wurde vor gut 20 Jahren Dritter. Ob seine Tochter erfolgreicher sein wird?

Jürgen Hingsen

Hingsen ist kein Reality-Sternchen, sondern ein gestandener Ex-Zehnkämpfer, der bei den Olympischen Spielen 1984, einer Weltmeisterschaft und zwei Europameisterschaften jeweils Silber gewann. Reicht es in Australien für Gold, oder endet es so blamabel wie bei Olympia 1988 in Seoul, wo er bei der ersten Disziplin disqualifiziert wurde?

Yeliz Koç

Die Influencerin war in zahlreichen TV-Dating-Formaten zu sehen und wurde bekannt, weil sie 2018 dem „Bachelor“ Daniel Völz eine Ohrfeige verpasste. Die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht hatte sich zuvor bereits mehrfach erfolglos für die Show beworben.

Pierre Sanoussi-Bliss

Ältere Semester dürften den Schauspieler noch aus der Krimiserie „Der Alte“ kennen. Der vielseitige Künstler kommt nach eigener Aussage mit Menschen generell gut zurecht, wenn sie ihm nicht „unter der Gürtellinie“ begegnen.

Edith Stehfest

Bekannter als die Reality-TV-Teilnehmerin („Das Sommerhaus der Stars“) dürfte ihr Ehemann Eric sein. Dieser hat für sie dank seiner Teilnahmen bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2002 und „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ 2024 viele nützliche Tipps parat – etwa im Hinblick auf die Essensprüfungen: „Kau so schnell, wie du nur kannst!“

Timur Ülker

Der gebürtige Hamburger ist vor allem durch die Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt, wo er seit 2018 Nihat Güney verkörpert. Der Ex-Bundeswehrsoldat will im Dschungel neue Seiten von sich zeigen und in der Extremsituation wachsen.

Anna-Carina Woitschack

Nach dem achten Platz bei „Deutschland sucht den Superstar“ 2011 startete die Ex-Frau von Stefan Mross eine Schlagerkarriere. Zuletzt war sie im deutschen „Playboy“ zu sehen und möchte durch die Show ihre „Fanbase erweitern“, wie sie sagt.

