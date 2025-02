„Hart aber fair 360“: Das ist das neue Format mit Louis Klamroth

Bislang sind erst zwei Folgen des neuen Formats bestätigt. Gäste sind dabei zwei Politiker, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Den Anfang macht Robert Habeck, aktueller Kanzlerkandidat für Bündnis 90/Die Grünen. Der noch amtierende Minister für Wirtschaft und Klimaschutz wird sich wohl einigen kritischen Fragen über die lahmende deutsche Wirtschaft und über Fehler im Amt stellen müssen. Der Gast in der zweiten Sendung ist hingegen am anderen Ende des politischen Spektrums zu verorten. Hier hat die ARD nämlich Tino Chrupalla eingeladen. Angriffsfläche bietet der AfD-Parteichef angesichts seiner erwiesenen Russlandnähe und fragwürdigen Remigrationsplänen seiner Partei reichlich. Aber werden die 25 Bürgerinnen und Bürger um ihn herum den rechten Politiker argumentativ stellen können oder wird sich dieser als Opfer stilisieren und hinter Worthülsen verstecken?

Wann gibt es die ersten Folgen von „Hart aber fair 360“ zu sehen?

Ursprünglich hatte die ARD geplant „Hart aber fair 360“ exklusiv für die eigene Mediathek zu produzieren. Von dieser Strategie sind die Verantwortlichen aber inzwischen abgekommen. So strahlt das Erste die Sendung mit Robert Habeck am 15. Februar 2025 ab 23:40 Uhr aus. Die zweite Show mit Tino Chrupalla läuft einen Tag später fast zur gleichen Zeit, nämlich um 23:35 Uhr. Allerdings sind beide Sendungen vorab in der Mediathek der ARD abrufbar. Politisch Interessierte können die Episoden dort am 14. bzw. 15. Februar jeweils ab 20:15 Uhr anschauen. Bei entsprechender Resonanz könnte es nach der Bundestagswahl weitere Folgen von „Hart aber fair 360“ geben.