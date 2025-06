"Heysel 1985 – Alptraum im Stadion": Kritik zur Fußball-Doku auf ARTE

Die Älteren erinnern sich an zwei europäische Stadion-Katastrophen während der 80er-Jahre, an denen Fans des FC Liverpool beteiligt waren. Im Hillsborough-Stadion von Sheffield gab es 1989 beim FA-Cup-Halbfinale zwischen Liverpool und Nottingham Forest 97 Tote und 766 Verletzte. Wie man heute weiß: durch schwere Fehler der Polizei. Vier Jahre zuvor, am 29. Mai 1985, musste man bereits den Schock der Heysel-Katastrophe in Brüssel verarbeiten. Der französisch-belgische Dokumentarfilm "Heysel 1985 – Alptraum im Stadion" zeigt über beklemmende 95 Minuten fast schon eine gefühlte Echzeit-Katastrophe.