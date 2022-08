Höhle der Löwen 2022: die Produkte in Folge 1 der neuen Staffel

Die Löwen begeben sich wieder auf die Jagd: Bereits Ende August startet die neue Staffel der VOX-Gründershow – mit einem neuen Gesicht in der Runde der Investoren. Hier finden Sie alle Infos.

Erst im Mai ging die vergangene "Höhle der Löwen"-Staffel zu Ende, nun dürfen sich Fans der VOX-Sendung bereits auf neue Folgen freuen. Die zwölfte Ausgabe umfasst ingesamt acht Episoden. Auch dieses Mal wird eine Gast-Investorin dabei sein. Außerdem treten Georg Kofler und Ralf Dümmel erstmals als Investoren-Duo auf – allerdings nur in der ersten Folge.

Wann startet die neue "Höhle der Löwen"-Staffel? Am 29. August geht es los. Immer montags um 20.15 Uhr sind dann bei VOX neue Folgen zu sehen. Nach der Ausstrahlung sind die Episoden zudem beim Streamingdienst RTL+ abrufbar.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Die Sendetermine im Überblick: Folge 1: Montag, 29.8., 20.15 Uhr

Folge 2: Montag, 5.9., 20.15 Uhr

Folge 3: Montag, 12.9., 20.15 Uhr

Folge 4: Montag, 19.9., 20.15 Uhr

Folge 5: Montag, 26.9., 20.15 Uhr

Folge 6: Montag, 3.10., 20.15 Uhr

Folge 7: Montag, 10.10., 20.15 Uhr

Folge 8: Montag, 17.10., 20.15 Uhr Wer sind die Investoren? Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler sind auch in der zwölften Staffel die Investoren, die auf spannende Deals hoffen. Unterstützung bekommen sie durch Diana zur Löwen. Die 27-Jährige ist Expertin für Social Media, hat bei Instagram selbst eine Million Follower. Zudem gibt es eine Premiere: In der ersten Folge nehmen Kofler und Dümmel gemeinsam auf einem Sofa Platz. Der Grund für die Zusammenarbeit: Die beiden sind mittlerweile im "echten" Leben geschäftlich verbandelt. Ralf Dümmel hat seine DS Gruppe an Georg Koflers Firma Social Chain AG verkauft. Die neue Duo-Regelung gilt allerdings nur für die erste Folge.

Wann hat die Gast-Löwin ihren Einsatz? Diena zur Löwen wird in Folge 5, die am 26. September bei VOX ausgestrahlt wird, zu sehen sein. Mehr über die Gast-Löwin erfahren Sie auch in unserem Porträt.

Alle Produkte und Deals Folge für Folge stellen sich in der "Höhle der Löwen" Star-ups aus allemöglichen Branchen vor. Um ihre Produkte groß oder noch größer zu machen, brauchen die Gründer finanzielle Unterstützung. Hier gibt's den Überblick:

Folge 1: PAGOPACE aus Köln: Lukas Schmitz (29), Bernhard Wernberger (56) und Steffen Kirilmaz (28) stellen einen Ring vor, der gleichzeitig wie eine Kreditkarte funktioniert. Ein kleiner Chip und eine Antenne sind in dem Ring verbaut, die Träger und Trägerinnen können entweder mit Hilfe einer App einen Geldwert aufladen und den Ring als Prepaid-Version nutzen oder die eigene Kreditkarte direkt mit dem Ring verbinden. 200.000 Euro für zehn Prozent möchten die Gründer haben.

Mamas Falafelteig aus Bremen: Amjad Abu Hamid (34), eigentlich Stand-up-Comedian, hat frittierte Bratlinge auf Basis von Kichererbsen entwickelt. Das Tiefkühlprodukt muss nur auftauen, den Teig zu Bällchen formen und abschließend frittieren, in der Pfanne braten oder im Backofen garen. Für 51.000 Euro bietet Amjad Abu Hamid 15 Prozent der Firmenanteile an.

lemonist aus Aachen: Kathrin Alfen (38) und Felix Strohmaier (40) wollen mit lemonist glänzen - einem Reinigungsmittel für Obst und Gemüse, das Pestizide deutlich reduzieren soll. Ihr Angebot: 50.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

WITHOUTme aus Untergruppenbach: Steffanie Rainer (30) präsentiert eine Nachfüllstation für das 2in1-Bio-Shampoo und -Duschgel für den stationären Einzelhandel. Die Automaten sind vollautomatisch und füllen die Pflegeprodukte in wiederverwendbare Edelstahlbehälter. Nach dem Abfüllvorgang erhalten die Nutzer:innen einen Beleg mit einem Scancode, mit dem an der Kasse bezahlt werden kann. Die Gründerin benötigt 100.000 Euro und bietet im Gegenzug 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

BeeSafe aus Berlin (nach Ausstrahlung BeeMyBox): Aaron Holzhäuer (17) hat eine abschließbare Fahrradbox entwickelt, in der man das Zubehör wie z.B. den Tacho einschließen kann. Die Fahrradbox lässt sich nahezu an jede Fahrradstange montieren und der gummierte massive Stahlbügel kann ausschließlich von innen gelöst werden. Für 145.000 Euro bietet der junge Gründer 25,1 Prozent der Firmenanteile an.

Sind diesmal prominente Gründer dabei? In der vergangenen Staffel gab sich u.a. Michael Ballack die Ehre. Diesmal sind ebenfalls promienente Gesichter unter den Gründern. So wird Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel ein Start-up vorstellen. Auch "Hundeprofi" Martin Rütter ist dabei.

Was ist noch zu erwarten? Zwei Start-ups suchen jeweils nach einem Investment in Höhe von 1 Million Euro und ein Gründerteam sogar nach 1,5 Millionen Euro. Im Bereich Food bekommen die Löwen Leckereien aus Südamerika, der persischen und der ayurvedischen Küche vorgestellt. Außerdem schaffen es zwei Start-ups, von allen Löwen ein Angebot zu erhalten. Und zum ersten Mal treten Gründer mit einer Gehörschädigung vor die Löwen. Sie werden bei ihrem Pitch von einem Gebärden-Dolmetscher unterstützt.