Jakic-Zwillinge bei "Kampf der Realitystars": Woher sind sie bekannt?

Haben die Realitystars in der thailändischen Sala zu viel gefeiert oder warum sehen sie plötzlich doppelt? Nein, keine Sorge. In der vierten Folge der RTLZWEI-Show bekommen sie tatsächlich Zuwachs im Doppelpack.

In der vierten Folge der dritten "Kampf der Realitystars"-Staffel geben sich die Jakic-Zwillinge die Ehre. Die Influencerinnen Ilona und Susanna Jakic treten damit in die Fußstapfen der Tennis-Zwillinge Tayisiya und Yana Morderger, die in der ersten Staffel des Formats reichlich Verwirrung stifteten. Und im Gegensatz zu ihren Nachfolgerinnen immerhin Wikipedia-Einträge haben. Doch wer sind eigentlich diese Jakic Twins? Und muss man die kennen?