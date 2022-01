Kampf der Realitystars 2022: Iris Klein fällt offenbar als Kandidatin aus

Noch stehen die über 20 Kandidatinnen und Kandidaten der dritten Staffel "Kampf der Realitystars" nicht offiziell fest, da soll die erste von ihnen aufgrund einer Corona-Infektion schon zur Aufgabe gezwungen worden sein. Es handele sich dabei um Iris Klein (54), der Mutter von Daniela Katzenberger (35) und Jenny Frankhauser (29), wie "Bild" in Erfahrung gebracht haben will. Das Blatt zitiert Klein mit den Worten: "Ich bin so traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Dabei habe ich mich wahnsinnig auf meine Teilnahme gefreut."