"Krieg der Königinnen, Elisabeth I und Maria Tudor": Zweiteilige ARTE-Doku gibt spannende Einblick in die englische Geschichte

Auch in "Krieg der Königinnen" kommt die jungfräuliche Königin nicht gut weg: Die österreichische Schauspielerin Marie-Christine Friedrich spricht als Elisabeth I. in kurzen Spielszenen süffisant von ihrer älteren Schwester. Der dokumentarische Teil des 50-minütigen Films lässt Maria Tudor hingegen in einem anderen Licht stehen: Als einziges überlebendes Kind des brutalen Herrschers Heinrich VIII. und dessen Ehefrau Katharina von Aragon wird sie verhätschelt und in Ermangelung eines Bruders als Thronerbin anerkannt.