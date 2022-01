Maybrit Illner: Gäste und Thema heute in der ZDF-Sendung

Immer donnerstags diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer in der nächsten Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.

In der Talkshow empfängt Illner Woche für Woche diverse Gäste, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Unter den Gästen sind in der Regel Politiker, Experten, Journalisten und manchmal Promis aus der Medienbranche. Die Themen sind fast immer politisch bzw. von gesellschaftlicher Relevanz.

Das jeweilige Thema steht in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung einer neuen Ausgabe fest. Manchmal kann es aufgrund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Themenänderungen kommen. Hier werden Sie immer aktuell über die kommende Sendung informiert:

Mehr zum Thema: Über 100.000 Neuinfektionen an einem Tag. Die Omikron-Welle rollt durch Deutschland. Das Robert Koch-Institut (RKI) sieht eine "neue Phase der Pandemie", Christian Drosten eine "Chance". Bayerns Ministerpräsident Markus Söder deutet eine Abkehr vom strengen Kurs an. Ein tragfähiges Konzept – oder eine Kapitulation? Oder "naiv zu glauben, dass mit Omikron die Pandemie schon vorbei sei", wie Karl Lauterbach sagt?

2021 war ein erfolgreiches Jahr für Maybrit Illner

2021 erzielzte die Talkshow die höchste Zuschauerresonanz seit Sendebeginn. Im Schnitt erreichten die Sendungen laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent – der Spitzenwert in diesem Jahr für Polittalks im deutschen Fernsehen und der beste Wert für Maybrit Illner seit 1999. Insgesamt sahen im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauer die 40 regulären "maybrit illner"-Ausgaben. Hinzu kamen zwei Spezial-Ausgaben, am 19. August 2021 zu Afghanistan und am 26. September 2021 zur Bundestagswahl.