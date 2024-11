Neue ProSieben-Show „Destination X“: Ein Blind-Roadtrip mit Promis

„Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen“, reimte einst Dichter Matthias Claudius. Aber was ist, wenn der Trip unter erschwerten Bedingungen stattfindet und während der Reise fast alles im Dunkeln bleibt? Genau mit diesem Szenario spielt die neue, von Redseven Entertainment produzierte Abenteuer-Show „Destination X“.

Darum geht es bei „Destination X“ Bei dem Showformat reisen acht Prominente quer durch Europa. Dabei befinden sich die Teilnehmer in einem blickdichten Bus. Auf Grundlage ihrer Eindrücke und Rätsel müssen sie ihre aktuelle Position immer wieder schätzen. Wer dabei am weitesten daneben liegt, muss Bus und Show verlassen. Weil manche Hinweise und Bilder so ausgelegt sind, dass sie in die Irre führen, dürfte es einige Überraschungen bei Teilnehmern und Zuschauern geben. Immer wieder funktioniert das nach dem Motto „Rien n'est ce qu'il semble être“: Nichts ist so, wie es scheint. Laut Ankündigung soll die Reise mehrere Wochen dauern und über 4.500 Kilometer lang sein. Der Promi, der bei „Destination X“ am Ende gewinnt, kann sich über ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro freuen.

Diese Promis sind dabei Viele TV-Sender gehen mit dem Begriff „Prominente“ bekanntlich etwas inflationär um. Deswegen sollte auch bei „Destination X“ niemand allzu überrascht sein, nicht alle der acht Teilnehmer – mit dabei sind drei Männer und fünf Frauen – zu kennen. Sportaffine dürften zumindest mit dem Namen Philipp Boy etwas anfangen können. Der Turn-Europameister des Jahres 2011 war nach seiner aktiven Karriere aber auch in zahlreichen TV-Shows wie „RTL Turmspringen“, „Das große Promibacken“ oder „Let’s Dance“ zu Gast. Andreas Elsholz könnte noch „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Fans der ersten Stunde ein Begriff sein. Nach dem Ausstieg des Schauspielers und Sängers aus der Serie im Jahr 1996 wurde es allerdings ziemlich ruhig um ihn. Da war der als ausgesprochen kussfreudig bekannte Max Bornmann gerade erst geboren. Der dritte „Destination X“-Teilnehmer war in Reality-Formaten wie „Make Love – Fake Love“ oder „Are You the One – Realitystars in Love“ und zuvor in der RTL2-Soap „Köln 50667“ zu sehen.

Schauspielerin Tina Rulandfeierte 1991 mit der Komödie „Manta, Manta“ ihren Durchbruch und verkörperte letztes Jahr ein weiteres Mal in „Manta Manta – Zwoter Teil“ die Friseurin Uschi. Tanzfans kennen Ekaterina Leonova als Profitänzerin bei „Let’s Dance“. Die studierte Betriebswirtin und Miss Wolgograd 2008 tourte aber auch schon durch zahlreiche Fernsehshows von „Grill den Profi“ bis zu „Das Supertalent“, wo sie als Jurorin auftrat. Mit Leyla Lahouar („Ex on the Beach“, „Der Bachelor“) und Hanna Sökeland („Princess Charming“) sind zudem zwei Kuppel-Show-Teilnehmerinnen mit an Bord des „Destination X“-Busses. Die achtköpfige Gruppe komplettiert die bei der ProSieben-Sendergruppe tätige Moderatorin Madita van Hülsen („Kabel eins – Abenteuer Leben täglich“), die in diesem Jahr bereits „Das große Promibacken“ gewann.

Dann ist „Destination X“ zu sehen ProSieben sendet die erste Folge von „Destination X“ am 7. November 2024 zur Primetime um 20:15 Uhr. Danach sollen wöchentlich neue Episoden folgen. Die Laufzeit einer Folge beträgt – inklusive Werbung – jeweils 160 Minuten. Zudem lassen sich alle Teile via Joyn streamen.