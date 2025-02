Neue "Traumschiff"-Folgen: Diese Promis sind mit Florian Silbereisen an Bord

Erst Neujahr waren die letzten "Traumschiff"-Folgen im TV zu sehen, da laufen bereits die Vorbereitungen für die nächsten Episoden auf Hochtouren. Im April starten die Dreharbeiten für Florian Silbereisen , der Crew und den Gästen an Bord. Wir werfen einen Blick auf die neuen "Traumschiff"-Pläne, die Gästeliste und welche Reiseziele angepeilt werden.

Wiedersehen mit der "Traumschiff"-Crew

Neben Florian Silbereisen, der seit 2019 als Kapitän Max Parger das Kommando auf dem „Traumschiff“ führt, stehen wieder bekannte Gesichter wie Barbara Wussow (Hoteldirektorin Hanna Liebhold), Daniel Morgenroth (Staffkapitän Martin Grimm) und Collien Ulmen-Fernandes (Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado) vor der Kamera. Barbara Wussow zeigte sich in einem Interview begeistert: „Ich bin unglaublich dankbar und glücklich in dieser Rolle, die mich rund um den Erdball bringt. Es ist immer ein großes Erlebnis, mit den Passagieren an Bord zu sprechen und ihre unglaublichen Lebensgeschichten zu hören.“