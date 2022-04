Princess Charming 2022: Hanna ist die Neue

"Große Klappe, aber auch viel dahinter" – so beschreibt sich die neue "Princess Charming" Hanna selbst. Sie sucht in der zweiten Staffel der lesbischen Datingshow die Frau fürs Leben.

Hanna ist 28 Jahre alt und lebt in Hannover. Sie ist Projektleiterin. Eines Tages würde sie gerne eine Organisation gründen, die es ermöglicht, Schulen, Krankenhäuser und Kinderheime in entwicklungsarmen Regionen aufzubauen. Dass sie mal an einer Datingshow teilnehmen würde, daran hätte sie selbst nicht geglaubt. "Beworben habe ich mich eigentlich aus Spaß. Aber als ich die Möglichkeit bekommen habe, als Princess in die Show zu gehen, wurde mir bewusst, dass es eine Chance geben könnte, die große Liebe im TV kennenzulernen", sagt Hanna.