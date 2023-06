"SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Trendziele!": Infos zur neuen Folge der Reportagereihe

In der neuen Folge der SAT.1-Reportagereihe recherchieren die Moderatoren Matthias Killing, Christian Wackert und Madeleine Wehle mit ihren Gästen die schönsten Urlaubsziele der Welt und greifen gesellschaftsrelevante Themen auf. Mit dabei Partyschlagersängerin Mia Julia Brückner.

SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Trendziele! Reportage • 29.06.2023 • 20:15 Uhr

Wer kennt das nicht? Die Koffer sind gepackt, die Kinder schlafen auf der Rückbank, der Tank ist voll: Es kann losgehen, der Urlaubsreise in den warmen Süden steht nichts mehr im Wege – wären da nicht kilometerlange Staus auf den Autobahnen, endlose Schlangen an den Flughäfen und überfüllte Strände am ersehnten Reiseziel. Urlaub soll doch Erholung sein und Spaß machen, oder? Wie man den lästigen Stresssituationen entgeht und welche Geheimtipps man nicht verpassen sollte, zeigt nun die zweite Folge der zweiten Staffel "Der Urlaubscheck: Trendziele!"

Prominente Reisegruppe auf Tour In dem SAT.1-Spezial recherchieren die griechisch-deutsche TV-Moderatorin und Autorin Anastasia Zampounidis und die deutsche Partyschlagersängerin Mia Julia Brückner die besten Ausflugsziele und Urlaubstrends 2023 weltweit. Mit Alf Porada ist das Gäste-Trio komplett: Der "akte"-Reporter ist erprobt, wenn es darum geht, investigativen Themen auf den Grund zu gehen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Schließlich erkundet die prominente Reisegruppe gemeinsam mit den reisenden Moderatoren Matthias Killing, Christian Wackert und Madeleine Wehle nicht nur, wo es sich am besten entspannen lässt, sie widmet sich auch brisanten Themen, die die Welt bewegen. In der zweiten Folge spielen neben schönen Stränden mit türkisblauem Wasser auch aktuelle Nachrichten und bewegende Schicksale angesichts der derzeit angespannten politischen Lage in Europa eine große Rolle

Geheimtipps für Reiselustige Nichtsdestotrotz versteht sich das dreiteilige Special als ein launiger Reiseführer für die Zuschauerinnen und Zuschauer: Welche Feste sollte man bei einem Urlaub in Portugal auf keinen Fall verpassen? Und wo findet man einsame Buchten für den ultimativen Erholungsfaktor? Außerdem klären die Moderatoren gemeinsam mit ihren Gästen, ob Kap Verde der Geheimtipp für traumhaft günstige Fernreisen ist und wo es die besten Sommerurlaubsschnäppchen an der albanischen Riviera gibt. In der dritten Sonderfolge am Donnerstag, 6. Juli, bietet dann Kultanwalt Ingo Lenßen Rechtsberatung – und zwar direkt am Strand von Mallorca.

Nicht zum ersten Mal greift SAT.1 im Rahmen eines mehrteiligen Specials im Reportageformat gesellschaftsrelevante Themen in Kombination mit Freizeitgestaltung auf: In der ersten Staffel erreichten die Folgen unter den Rubriken "Preisexplosion" und "Urlaubscheck" bereits einigermaßen solide Marktanteile zwischen vier und fünf Prozent.

SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Trendziele! – Do. 29.06. – SAT.1: 20.15 Uhr