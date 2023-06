"Bergdoktor"-Star Rebecca Immanuel verrät "Überlebenstipps" zur Stress-Bewältigung

Also was tun? Bis sich die Umstände und Arbeitsbedingungen verbessern, sind die Mitarbeitenden gefragt, der täglichen Belastung zumindest subjektiv entgegenzutreten: "Mentale Gesundheit für Kita-MitarbeiterInnen" stand dann als Thema auch im Zentrum eines Fests, das der Verlag PRO Kita zu seinem 25-jährigen Bestehen in Köln ausrichtete – samt Stargast. Geladen war Schauspielerin Rebecca Immanuel, die den Anwesenden ihre Strategien im Umgang mit hoher Belastung und langen Arbeitstagen nahebrachte. In ihrem Vortrag stellte die 52-Jährige neun Punkte zur körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheit vor.

"Wir Menschen sind keine Insel, wir brauchen einander"

Wichtig sei es, "freundlich, wohlwollend und zugewandt mit sich selbst zu sein", so Immanuel. "Wer sich selbst in guten und in schlechten Zeiten liebt, kann das auch an andere weiter geben". Auch sei Dankbarkeit "ein Schlüssel zum Glück". Sie habe "eine sehr wohltuende Kraft auf unser organisches Herz und damit auch auf unsere Gesundheit und unsere Ausstrahlung". In ihrem Weltbild, so die Schauspielerin, "sind wir Teil von etwas Größerem". Wichtig sei daher auch Spiritualität: "Um sich mit dieser Kraft zu verbinden – egal wie man sie nennt – ist es gut, eine Form der Meditation zu lernen." Entscheidend sei zudem die Gemeinschaft: "Wir Menschen sind keine Insel, wir brauchen einander." Beim gegenseitigen Nehmen und Geben stelle man fest, "dass die Studien recht haben, wenn sie belegen, dass Helfen glücklich macht".