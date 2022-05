Sing meinen Song 2022: Elif erzählt von Doppelleben - Clueso singt für toten Opa

"Elif hat eine Stimme voller Tiefgang und voller Sehnsucht", sagt Gastgeber Johannes Oerding über die 29-jährige Sängerin. In der dritten Folge der aktuellen "Sing meinen Song"-Staffel dreht sich alles um die Sängerin mit türkischen Wurzeln. Die Zuschauer bekommen nicht nur Cover-Versionen Elifs Songs zu hören, die 29-Jährige gibt auch tiefe Einblicke in ihr Privatleben und erzählt von ihrer schweren Kindheit.

Wegen ihres strengen Elternhauses musste Elif schon früh für ihre Leidenschaft und ihre Überzeugungen kämpfen. Sie ist die Tochter von türkischen Einwanderern, hat drei Geschwister. "Ich bin in Berlin-Moabit großgeworden, in einem Wohnblock, in dem nur Araber und Türken gewohnt haben. Es war immer laut und ich war meistens immer draußen", erzählt die 29-Jährige. "Ich bin echt gerne zur Schule gegangen. (...) Ich bin so ein bisschen geflüchtet von zuhause. Ich hatte irgendwie immer ein Doppelleben, weil draußen war ich immer mehr die richtige Elif als zuhause".

Mit "Popstars" wurde Elif bekannt Mit 16 Jahren nahm Elif an der ProSieben-Castingshow "Popstars" teil. Damals konnte die junge Sängerin noch keine Lieder auf der Gitarre covern, weshalb sie sich kurzerhand mit ihrem eigenen Song "Fliegen" bewarb. Sie schaffte es bis ins Finale und erhielt von Universal Music daraufhin sogar einen Plattenvertrag.

"Meinen ersten Plattenvertrag haben meine Eltern noch mitunterschrieben. Mit 18 bin ich dann von zuhause ausgezogen und habe gleich die Schule abgebrochen", berichtet Elif. "Eigentlich bin ich aber von zuhause ausgezogen, weil ich mich wirklich nicht mehr so gut mit meinen Eltern verstanden habe. Ich konnte mich nicht entwickeln als Künstlerin", erzählt die Sängerin über die schwere Zeit.

"Elif ist eine Powerfrau", sagt Floor Jansen beeindruckt. Die Frontfrau der Metal Band "Nightwish" singt den ersten Song des Abends: "Freunde". Sängerin Lotte zieht nach mit dem Song "Nur mir", in dem Elif eine toxische Beziehung verarbeitet. "Ich kenne das, als Frau ganz schnell als Besitz wahrgenommen zu werden. So oft wird man einfach kleingemacht und nicht als eigene Person wahrgenommen, die selbst entscheidet, was sie in ihrem scheiß Leben machen will", begründet Lotte ihre Song-Auswahl.

Kelvin Jones performt den Song "Alles Hellal". Zum ersten Mal diese Staffel singt er nicht auf Deutsch, sondern in seiner Muttersprache Shona. Den Text hat er mit seiner Mutter gemeinsam umgeschrieben. "Du hast den Song genommen und deinen eigenen drauß gemacht", sagt Elif begeistert.

Clueso widmet Song seinem verstorbenen Opa Johannes Oerding hat das Lied "Unter meiner Haut" von Elif ausgewählt. Mit diesem Song gelang der damals 20-Jährigen der große Durchbruch. Bei Johannes Oerdings Version wird nicht nur die Sängerin emotional und verdrückt die ein oder andere Träne, auch der Metal-Sängerin Floor Jansen schießen die Tränen in die Augen. Ebenso bei Cluesos Version von dem Song "Anlauf nehmen". Er widmet sein Cover seinem verstorbenem Opa, der ihm den Weg zur Musik ebnete.