„Steel Buddies – Stahlharte Geschäfte“ ist (fast) tot – es lebe „Morlock Motors“

Das bietet „Morlock Motors – Big Deals im Westerwald“

Bei „Morlock Motors – Big Deals im Westerwald“ soll das zu sehen sein, was „Steel Buddies – Stahlharte Geschäfte“ so erfolgreich gemacht hat. Michael Manousakis erwirbt mit seinem etwas anderen Gebrauchtwarenhandel nicht nur das, was die U.S. Army in Europa aus ihren Beständen aussortiert. Es dürfte auch weiterhin um den Kauf und die Aufbereitung anderer, meist ausgefallener Fortbewegungsmittel gehen – ganz egal, ob diese ihre Domäne zu Lande, zu Wasser oder in der Luft haben. In der ersten Folge steht dabei eine Reise nach Hawaii an. Allerdings wird das für Michael Manousakis wenig mit Urlaub zu tun haben. Stattdessen gilt es, auf der Insel militärische Geländefahrzeuge zu demontieren und zu verladen. Dafür bleiben nur wenige Tage Zeit.