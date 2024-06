"TV total Autoball EM 2024": Kritik zur Sendung mit Sebastian Pufpaff!

Sebastian Pufpaff tritt bei der 'TV total Autoball EM 2024' an, um den Europameister-Pokal zu gewinnen. Die Live-Show aus Düsseldorf verspricht spannende Action und Wettkampfgeist. Wird Pufpaff den Titel holen?

Spaß mit Autos und Ball - am Samstag, dem 8. Juni haben die Teilnehmer bei der "TV total Autoball EM" um einen Pokal, Ruhm und Ehre gespielt. Mit Spannung wurde erwartet, ob sich Sebastian Pufpaff den Titel klarmachen kann.

"TV total Autoball EM“: Wer hat gewonnen? So lief die ProSieben-Show ab

Aufgeheizte Stimmung im Land: 83 Millionen mehr oder weniger qualifizierte Fußball-Bundestrainerinnen und -trainer in Deutschland haben nur ein Ziel vor Augen: Der Europameister-Pokal muss gewonnen werden! Die lange Samstagabend-Samstagnacht-Show "TV total Autoball EM 2024" könnte das möglich machen. Sebastian Pufpaff, der "TV total"-Moderator, lässt sich vom Wettkampf-Geist packen und möchte den Titel zurückgewinnen – mit allen vier Rädern!

Immerhin: Auch der ProSieben-Ball ist rund

Bei der einst von Stefan Raab erfundenen Actionsport-Variante geht es bekanntlich darum, am Steuer eines wendigen Karts oder Kleinwagens einen Ball ins gegnerische Tor zu bugsieren. Was die Adrenalin-Sause mit dem echten Fußball gemein hat, sind ein paar grundlegende Regeln und die Tatsache, dass auch bei ProSieben der Ball rollt – und rund ist. Ausgetragen wird die Live-Partie im PSD Bank Dome in Düsseldorf.