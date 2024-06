"TV total Autoball EM 2024": Kritik zur Sendung mit Sebastian Pufpaff

Sebastian Pufpaff tritt bei der 'TV total Autoball EM 2024' an, um den Europameister-Pokal zu gewinnen. Die Live-Show aus Düsseldorf verspricht spannende Action und Wettkampfgeist. Wird Pufpaff den Titel holen?

Aufgeheizte Stimmung im Land: 83 Millionen mehr oder weniger qualifizierte Fußball-Bundestrainerinnen und -trainer in Deutschland haben nur ein Ziel vor Augen: Der Europameister-Pokal muss gewonnen werden! Die lange Samstagabend-Samstagnacht-Show "TV total Autoball EM 2024" könnte das möglich machen. Sebastian Pufpaff, der "TV total"-Moderator, lässt sich vom Wettkampf-Geist packen und möchte den Titel zurückgewinnen – mit allen vier Rädern!

Immerhin: Auch der ProSieben-Ball ist rund

Bei der einst von Stefan Raab erfundenen Actionsport-Variante geht es bekanntlich darum, am Steuer eines wendigen Karts oder Kleinwagens einen Ball ins gegnerische Tor zu bugsieren. Was die Adrenalin-Sause mit dem echten Fußball gemein hat, sind ein paar grundlegende Regeln und die Tatsache, dass auch bei ProSieben der Ball rollt – und rund ist. Ausgetragen wird die Live-Partie im PSD Bank Dome in Düsseldorf.