"The Father": Kritik zum Drama mit Anthony Hopkins

Anthony Hopkins brilliert als demenzkranker Mann in 'The Father'. Das Drama, das ihm 2021 seinen zweiten Oscar einbrachte, wird nun im Rahmen der 'Sommerkino'-Reihe als Free-TV-Premiere im ARD gezeigt.

Wie ist es, mit Demenz zu leben?

Das Wort "Demenz" fällt in "The Father" kein einziges Mal. Wie ein Damoklesschwert hängt es dennoch über dem ganzen Film, den das Erste nun im Rahmen der "Sommerkino"-Reihe als Free-TV-Premiere zeigt. Denn Anthony, gespielt von Schauspielikone Anthony Hopkins, ist verwirrt, vergesslich, hat sein Leben nicht mehr unter Kontrolle. Einsehen will das der ältere Herr, der alleine in seiner noblen Londoner Wohnung lebt, aber nicht. Dass etwas nicht stimmt, wird ihm jedoch klar, als ihm seine Tochter Anne (Olivia Colman) eröffnet, mit ihrem Freund nach Paris ziehen zu wollen. Schließlich ist Anne seit Jahren verheiratet, oder nicht? Und warum behauptet der Mann seiner Tochter, ihm gehöre die Wohnung, in der Anthony lebt? Verzweifelt versucht er, sich einen Reim auf die Dinge zu machen und sich an die Realitäten, die sich ständig zu verändern scheinen, anzupassen.