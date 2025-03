"The Mallorca Files: Es ist nicht alles Gold, was glänzt": Kritik zur Krimiserie mit Elen Rhys und Julian Looman

Die britische Ermittlerin Miranda (Elen Rhys) und ihr deutscher Kollege Max (Julian Looman) lösen in "The Mallorca Files" neue Fälle auf Mallorca. In Staffel 3 geht es um einen versteckten Schatz und die Entführung von Alberto Alvarez.

The Mallorca Files: Es ist nicht alles Gold, was glänzt Krimikomödien-Serie • 14.03.2025 • 21:40 Uhr

Welche Leidenschaft haben Briten und Deutsche gemeinsam – außer jene für Fußball? Beide Nationen haben unter anderem ein starkes Faible für Mallorca. Wer die Baleareninsel kennt, weiß, dass sich auf dem Eiland sowohl deutsche als auch britische Hochburgen finden, die von Urlaubern beider Länder auf geradezu absurde Art dominiert werden. Warum nicht also eine auf leichte Weise unterhaltende Serie schaffen, die mit diesem Thema auf Mallorca spielt? Der britische Autor Dan Senfton verfolgt diese Idee mit seiner Serie "The Mallorca Files", einer Koproduktion von BBC und ZDF. Die dritte Staffel ist nun bei ZDFneo in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Die britische Ermittlerin Miranda (Elen Rhys) und ihr deutscher Kollege Max (Julian Looman) sind von der spanischen Polizei auf Mallorca angestellt, um internationale sowie vor allem Briten und Deutsche betreffende Fälle zu lösen. Zum Auftakt von Staffel drei geht es um einen Philanthropen, der einen Schatz versteckt hat. Das in Medien und Öffentlichkeit heiß diskutierte Insel-Suchspiel verwandelt sich jedoch in einen Kriminalfall: Alberto Alvarez, der einen Goldschatz versteckt hat, wurde entführt. Miranda und Max müssen den Schatz finden, um den Fall zu lösen.

ZDFneo zeigt ab 21.40 Uhr zwei Folgen der hübsch fotografierten und mit James Bond-Retro-Soundtrack versehenen Serie am Stück. Die Episoden drei bis acht werden ab 1.25 Uhr gesendet. Zeitunabhängig kann das man Ganze in der ZDF-Mediathek schauen.

Das romantische Spiel von Anziehung und Ablehnung Harte Zeiten verlangen nach leichten Formaten. Dass diese Theorie stimmen könnte, zeigt die gegenwärtige Renaissance federleichter und ohne heftige Gewalt auskommende Krimiserien nach dem Fall-der-Woche-Prinzip. Sprich: Jede Folge ist in sich abgeschlossen. Es tut nicht weh, wenn man mal eine Episode verpasst.

Autor Dan Senfton hat seine Figuren nach Prinzipien erschaffen, die schon in anderen Serien funktionierten: Einen etwas steifen, unterkühlten Brit-Ermittler unter der Sonne einer Trauminsel bot schon die Serie "Death in Paradise", die auf einer fiktiven Karibikinsel spielt. In "The Mallorca Files" wird der schöne, aber menschliche Distanz einfordernde Brit-Part von der Waliserin Elen Rhys gespielt. Interessanterweise hat Autor Senfton den lockeren Part des Duos für die deutsche Rolle reserviert. Polizist Max ist ein lebenslustiger Typ, der selbstredend heimlich in seine Kollegin verliebt ist und davon träumt, mit ihr zusammenzukommen. Bezeichnenderweise wird der "lockere Deutsche" von einem Österreicher mit holländischen Wurzeln verkörpert. Julian Looman kam 1985 in Wien zur Welt, sein Vater stammt aus den Niederlanden.

Die ersten beiden Staffeln "The Mallorca Files" befinden sich derzeit ebenfalls in der ZDF-Mediathek – und bei Amazon Prime. Wer möchte, kann die Serie dort auch im britischen Originalton mit Untertiteln sehen. Umgangssprache von Spaniern, Briten und Deutschen in der Serie ist das Englische. Ab und zu spricht Max in seinen deutschen Begegnungen aber auch mal die eigene Sprache.

Dass die "Mallorca Files", die titelgebenden Fälle der Serie, nicht die Krone der Krimikunst sind, darüber ist sich die Kritik einig. "The Mallorca Files" funktioniert eher über Schmunzeldialoge, das romantische Spiel von Anziehung und Ablehnung der beiden Hauptfiguren und natürlich über schöne Bilder. Nicht selten kommen sie mit mallorquinischem High-Society-Flair daher – und mit einem vom Dancefloor-Jazz der 60-er-Jahre inspirierten Soundtrack.

Von "Hart aber herzlich" bis "HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ" In guten Momenten kann "The Mallorca Files" die Lücke jener romantischen Schmunzelkrimi-Serien füllen, die in vergangenen Jahrzehnten zum Kult wurden: "Hart aber herzlich" (Robert Wagner und Stefanie Powers) "Das Model und der Schnüffler" (Bruce Willis und Cybill Shepherd) und ganz aktuell die französische Erfolgsserie "HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ" (Audrey Fleurot und Mehdi Nebbou) in der ARD Mediathek und bei Joyn, die man seit kurzem auch in einer US-Remake-Version unter dem Namen "High Potential" bei Disney+ finden kann. Leichte Krimis mit Schmunzel- und Romantikfaktor liegen derzeit definitiv wieder im Trend.

