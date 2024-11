"Theresa Wolff – Lost": Kritik zum Krimi mit Nina Gummich

Theresa Wolff, gespielt von Nina Gummich , muss in ihrem neuesten Fall den Tod einer 17-Jährigen aufklären. Doch die Ermittlungen führen zu einer dramatischen Geiselnahme in der Rechtsmedizin.

Es ist ein schockierendes Bild, das Rechtsmedizinerin Theresa Wolff (Nina Gummich) und Kommissar Bruno Lewandowski (Aurel Manthei) in der Ruine eines seit Jahren verlassenen Jenaer Klinikgeländes erwartet: Die 17-jährige Emilia Geissler liegt tot auf einer Matratze auf dem Boden. Ihr Kopf steckt in einer Plastiktüte, und das furchtbare Szenario stellt das Duo vor ein Rätsel: War es ein Tötungsdelikt, ein Selbstmord oder eine Mutprobe, die schiefgegangen ist? "Theresa Wolff – Lost" ist der fünfte Film der ZDF-Krimireihe aus Thüringen. Regie führte abermals Hansjörg Thurn, der zusammen mit Carl-Christian Demke auch Stammautor der Krimireihe ist.

Im Falle von Emilia wird dieses einseitige Gespräch jedoch jäh unterbrochen: "Zieh sie wieder an", schreit der junge Mann, der mit einer Pistole bewaffnet im Sektionssaal erscheint. Latif Lahani (Rojan Juan Barani) behauptet, der Ehemann der Toten zu sein. Nun will er die Leiche seiner Ehefrau mit nach draußen nehmen. Um seinen Willen durchzusetzen, nimmt er Wolff, ihren Mitarbeiter Bernhard Zeidler (Peter Schneider) und den Praktikanten Jost Breitling (Anton Giuseppe Arnold) kurzerhand als Geiseln. Fortan liegt es also an Wolff, eine Eskalation zu verhindern, während Lewandowski und sein Kollege Ceyhan Topal (Sahin Eryilmaz) ihrerseits versuchen, die Umstände, die zum Tod der jungen Frau führten aufzuklären sowie das SEK unter Leitung von Nikola Meyer (Katrin Hansmeier) in Schach zu halten ...