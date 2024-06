Warum 'Tagesschau'-Sprecher Riewa vom Nachrichtenkonsum abrät

Polittalk mit Louis Klamroth

Doku-Filmemacher verteidigt Rassismus-Umfrage zur Fußball-EM bei "Hart aber fair"

Zwei Wochen vor der Fußball-EM in Deutschland schwelgten Louis Klamroths Gäste bei 'Hart aber fair' in Erinnerungen an das Sommermärchen 2006. Doch zuletzt spielte die deutsche Nationalmannschaft torlos gegen die Ukraine. Trotzdem bleibt die Hoffnung auf ein Sommermärchen 2.0. Zudem wurde über Rassismus im Fußball diskutiert.

