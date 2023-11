"Wetten, dass...?": Das wussten Sie noch nicht über den TV-Klassiker

Am Samstagabend sagte Thomas Gottschalk zum letzten Mal die Worte „Top, die Wette gilt!“. Die Kult-Sendung „Wetten, dass..?“ begeisterte über 40 Jahre lang mit ausgefallenen Wetten und hochkarätigen prominenten Gästen. An viele Momente des TV-Klassikers wird man sich noch lange erinnern. Diese Fakten wusste Sie noch nicht über die Sendung.

Vier Moderatoren – eine Show In 42 Jahren und 218 Sendungen hatte die Unterhaltungsshow insgesamt vier Moderatoren. Frank Elstner ist der erste Moderator und außerdem Erfinder der Show gewesen, welche am Valentinstag 1981 erstmals ausgestrahlt wurde. Nach 39 Ausgaben gab er die Moderation 1987 an Thomas Gottschalk ab. Von 1987 bis 2011 führte er durch „Wetten, dass..?“ – mit einer kleinen Unterbrechung. Ein Jahr lang übernahm Wolfgang Lippert die Moderation und präsentierte die Sendung neun Mal. Als Gottschalks Nachfolger trat Markus Lanz 16 Mal als Moderator auf.

It´s hard to say Goodbye In Nürnberg verkündete Thomas Gottschalk mit der damaligen Ausstrahlung vom 3. Dezember 2011 seinen Rückzug. Nach sieben Jahren Pause folgte zum 40-jährigen Jubiläum von „Wetten, dass..?“ im Jahr 2021 eine Neuauflage der Sendung mit Gottschalk als Moderator. Diese lief so gut, dass auch 2022 eine Sendung stattfand. Die Ausstrahlung vom 25. November 2023 soll nun endgültig das letzte Mal „Wetten, dass…?“ mit Gottschalk als Moderator gewesen sein. Insgesamt moderierte er somit 154 Ausgaben von „Wetten, dass..?“.

Das Traum-Duo Am 3. Oktober 2009 moderierte Michelle Hunziker erstmals an der Seite des Show-Titans. Bis zum 3. Dezember 2011 bildeten sie und Thomas Gottschalk das Traum-Duo von „Wetten, dass..?“. Zehn Jahre später war sie beim 40-jährigen Jubiläum dabei und auch bei der Wiederholung 2022 durfte sie nicht fehlen. Bei der letzten Sendung am Samstag war sie leider nicht anwesend. Dies soll berufliche Gründe gehabt haben.

Wie immer überzogen Thomas Gottschalk ist bekannt dafür, die Sendezeit zu überziehen. Dies war bei nahezu jeder Folge der Fall. Insgesamt waren es bis zum 19. November 2022 genau 4.381 Minuten, was rund drei Tagen entspricht. Die längste Sendung moderierte Gottschalk am 8. Dezember 1996. Er überzog die Sendezeit um rekordhafte 73 Minuten. Auch seine letzte Show am vergangenen Samstag dauerte länger als vom ZDF geplant.

Der Rekord-Gast Peter Maffay ist am häufigsten zu Gast in der ZDF-Show gewesen. Insgesamt 17 Mal ist er bei „Wetten, dass..?“ aufgetreten. Weitere Dauergäste waren unter anderem Herbert Grönemeyer, Elton John und Mariah Carey. Als häufigste Wettpatin steht Iris Berben mit zehn Sofaeinsätzen an der Spitze.

„Lady in red“ Für seine ausgefallenen Outfits war Gottschalk bekannt. Am 31. März 2007 überraschte er jedoch mit einem besonderen Hingucker. In Freiburg trat er im roten Abendkleid und mit passender Perücke auf, weil er eine Stadtwette verloren hatte. Jogi Löw rettete ihn vor dem Fall, als Gottschalk mit seinen hohen Schuhen zu kämpfen hatte.