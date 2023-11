Die Geschichte von "Wetten, dass ..?": So fing alles an...

"Wetten, dass ..?" gehört unbestritten zu den wichtigsten TV-Shows der Fernsehunterhaltung. Es gab zahlreiche Skandale, Stars und Überraschungen, doch nun geht diese Ära zu Ende. Wir werfen einen Blick zurück auf die Kult-Sendung.

"Die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei": Mit diesen Worten begründete Thomas Gottschalk im August sein endgültiges Ausscheiden aus dem ZDF-Klassiker "Wetten, dass ..?". Dabei sprachen die Quoten zuletzt eine andere Sprache: Rund 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren beim eigentlich einmalig gedachten "Wetten, dass ..?"-Comeback im November 2021 dabei, darunter vier Millionen aus der Zielgruppe der Jüngeren. Eine zweite Ausgabe im November 2022 lockte rund zehn Millionen Menschen vor die Bildschirme.

Trotzdem: Am Samstag, 25. November, 20.15 Uhr, wird der große Blonde aus dem Frankenland letztmalig durch die Live-Show (diesmal sendet das ZDF aus Offenburg) führen. Drei Stunden sind für die Show, bei der unter anderem Helene Fischer und Shirin David auf der Bühne stehen, im Programm veranschlagt.

Zu "Thommy" kommen die Stars gerne Es ist der nunmehr dritte Abschied Gottschalks aus der Kult-Familienshow. Wobei man sagen muss: Eigentlich war Thomas Gottschalk nie weg – sowohl im TV als auch in den Boulevardmedien lebte der Entertainer mit der großen Klappe und dem fragwürdigen Klamottengeschmack seinen Legendenstatus stets genüsslich aus. Allein: Die ganz große Bühne seiner Samstagabendshow, die unangefochtene Rolle des obersten deutschen Fernsehunterhalters, die hatte er nach dem vorläufigen Ende seiner "Wetten, dass ..?"-Ära im Dezember 2011 vorerst verloren.

Man kann im Rückblick vieles über Thomas Gottschalks "Wetten, dass ..?"-Zeit sagen, aber auf seine Gäste konnte sich der Franke immer verlassen. "Thommy", wie er in seinen großen Jahren stets vom Boulevard genannt wurde, hatte einfach einen Schlag bei den Stars. Sie kamen immer gerne zu ihm: "Du bist eine Institution, du kannst nicht aufhören!" – Mit diesen flehenden Worten wandte sich etwa Supermodel Naomi Campbell an den Moderator – just nachdem dieser verkündet hatte, den Job als "Wetten, dass ..?"-Gastgeber an den Nagel zu hängen.

Dies trug sich am 12. Februar 2011 auf der Bühne in Halle an der Saale und live im ZDF zu. Es war die insgesamt 193. "Wetten, dass ..?"-Ausgabe und die Sendung zum 30-jährigen Bestehen jener Show, die über so viele Jahre als "Quotenflaggschiff" der Mainzer Furore machte, bevor es wie alle Formate aus der guten, alten Zeit versenkt wurde. Das ZDF hat die Sendung, die nach Gottschalks Ausstieg in ihren letzten Jahren noch 16-mal von Markus Lanz moderiert, zunehmend kritisch begleitet und immer weniger eingeschaltet wurde, mit der 215. Ausgabe am 13. Dezember 2014 eingestellt. Überfällig, befanden die Kritiker. Während Fernseh-Romantiker den Kopf darüber schüttelten, wie das ZDF eine derart starke Marke so einfach zu Grabe tragen konnte.

Frank Elstner "Wetten, das ..?" brachte ins TV "Sie galt als 'größte Fernsehshow Europas", ist bei Wikipedia über "Wetten, das ..?" zu lesen. Und sie war lange Zeit eines der letzten Relikte einer vergangenen Zeit. Vor mehr als 40 Jahren, am 14. Februar 1981, wurde die Eurovisionssendung erstmals ausgestrahlt. Damals, moderiert vom Erfinder des Konzepts, Frank Elstner, und unter völlig anderen Vorzeichen auf den von wenigen Programmen bestimmten TV-Markt geworfen, war "Wetten, dass ..?" ein Ereignis von nationaler Tragweite.

Frank Elstner hatte die Idee für eine große Samstagabendshow, die prominente Gäste und einfache Menschen, die als Wettkandidaten ihr teils außergewöhnliches, teils skurriles Können präsentieren dürfen, zusammenbringen sollte. Doch aller Anfang war bieder. "Guten Abend, meine Damen und Herren, ich war lange nicht mehr im Fernsehen" – mit diesen Worten begrüßte er die Gäste zur ersten Sendung, die am 14. Februar 1981 live aus Düsseldorf ausgestrahlt wurde. Schon damals überzog Elstner, mit großer Brille und Karosakko optisch eher Typ Mathelehrer denn Starmoderator, um 43 Minuten. Hans Ossner gewann als "Gummiwärmflaschenaufbläser" eine der ersten Wetten, und Schlagersänger Engelbert sorgte für die musikalische Untermalung der ersten Show.

Bevor Elstner 1987 an Thomas Gottschalk übergab, schalteten pro Sendung oft über 20 Millionen Zuschauer ein. Am 9. Februar 1985 waren es 23,42 Millionen – ein Rekord, der nie geknackt werden sollte. Schon zu den Anfangszeiten gehörten internationale Stars zum Konzept. Es kam zu legendären Auftritten, mitunter wurde gerade in der Anfangszeit Geschichte geschrieben: Am 16. April 1983 war es etwa Johnny Cash, der sichtbar angetrunken "Ring Of Fire" auf der "Wetten, dass ..?"-Bühne zum Besten gab ...

Nach 39 Sendungen hatte Elstner dann genug von der eigenen Sendung: "Meine Spannung war verloren gegangen. Wenn der Moderator bei seiner eigenen Sendung nicht mehr mitfiebern kann, ist es aus", schrieb er in seinen 2012 veröffentlichten Erinnerungen.

Frecher, bunter, blondgelockter Aber auch unter Thomas Gottschalk blieb "Wetten, dass ..?" der Deutschen liebste Samstagabendshow. Mit Gottschalk wurden nicht nur die Moderationen frecher, auch die kunterbunte Garderobe des blondgelockten Showmasters stand im krassen Gegensatz zu den Outfits seines Vorgängers. Abgesehen von einer rund einjährigen Unterbrechung, in der Wolfgang Lippert die Sendung neunmal präsentieren durfte, moderierte Gottschalk "Wetten, dass ..?" von 1987 bis 2011.

Mit seinen 151 Sendungen bis Dezember 2011 prägte er die Show wie kein anderer, hatte aber auch den größten Skandal zu verkraften: 1988 wettete ein Mann, er könne die Farbe von Buntstiften alleine am Geschmack erkennen. Wie sich später herausstellte, hatte der Wettkandidat – ein Mitarbeiter der Satire-Zeitschrift "Titanic" – durch seine angeblich blickdichte Brille einfach hindurchgelinst.

Am 3. Dezember 2011 führte Gottschalk schließlich das letzte Mal durch "Wetten, dass ..?". Vorausgegangen war der traurigste Moment in der Geschichte der Show: Am 4. Dezember 2010 verunglückte der damals 23-jährige Samuel Koch bei einem Wettversuch schwer, seitdem ist er querschnittsgelähmt. "Nach dem Unfall liegt ein Schatten auf der Sendung", begründete Gottschalk seinen Abschied.

An die Quotenerfolge von Frank Elstner konnte er zwar nie anknüpfen – veränderte Sehgewohnheiten und nicht zuletzt die Konkurrenz durch das mit Castingformaten erfolgreiche Privatfernsehen machten der öffentlich-rechtlichen Show schon zu seiner Zeit zunehmend zu schaffen. Dennoch hatte auch er Zuschauerzahlen meist im zweistelligen Millionenbereich. Davon konnte Markus Lanz später nur träumen.

Highlights, Skandale und Kritik Was bleibt, ist nicht zuletzt die Erinnerung an eine Show, die den ganz Großen der Musikszene eine Bühne in Deutschland bot – seit jeher einer der lukrativsten Märkte für Popmusik. Unvergessen sind der Auftritt von Michael Jackson 1995 oder auch die insgesamt zehn Performances von Robbie Williams. Und während Peter Maffay satte 17-mal auf der "Wetten, dass ..?"-Bühne stand, durfte Iris Berben insgesamt zehnmal neben Elstner, Gottschalk und Lanz Platz nehmen. Couch-Rekord!

Auch die kleinen Skandälchen, die am Sonntagmorgen stets die halbe Republik bewegten, gehörten zum Erfolg von "Wetten, dass ..?", wie die zusammengerechnet rund drei vollen Tage überzogener Sendezeit. Legendär der Auftritt von Götz George, der 1998 seinen Film "Solo für Klarinette" vorstellen sollte – aber nicht recht wollte und für seine Motz-Attacken auf Gottschalk vom Publikum genüsslich ausgebuht wurde. Weitaus schöneren Anlass zum Aufregen gaben da die Auftritte der nur spärlich bekleideten Cher 1987 oder von Sarah Connor, die 2002 in einem Hauch von Nichts auf die Bühne ging.

2021 beim Comeback, dem unter anderem Helene Fischer beiwohnte, ging es vergleichsweise züchtig, Kritiker befanden auch: wenig kurzweilig zu. Aber der Jubel über die Quoten war bei Weitem lauter als das Gemeckere in den Verrissen. Also kam es, wie es kommen musste. Mitte Januar 2022 kündigte das ZDF an, dass zumindest zwei weitere "Wetten, dass ..?"-Sendungen für 2022 und 2023 auf die Beine gestellt werden. Die herausragende Quote zur Rückkehr hat aber selbst die Moderatorenlegende Thomas Gottschalk überrascht: "Ich war mir nicht ganz sicher, ob der alte Zauber noch funktioniert", gestand er Anfang 2022 der "Bild".

Es habe "ein paar Kritiker" gegeben, "die gemault haben, das wäre Fernsehen von gestern". Thomas Gottschalk stellte klar: "Das war beabsichtigt – und ich kann und will nicht so tun, als wäre ich der Mann für morgen." Zuspruch kam vom Erfinder der Show: "Wir haben alle erlebt, wie sehr Thomas Gottschalk in dieser Show zu Höchstformen aufläuft und einfach in seinem Element ist", ließ Frank Elstner verlauten. Ob und wie es mit der Show nach Gottschalks endgültigem Ausstieg weitergeht, will das ZDF nach der Ausstrahlung der letzten Sendung entscheiden.