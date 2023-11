"Wetten, dass ..?": Wie geht es jetzt mit der Show weiter? Thomas Gottschalk mit klarer Meinung!

Nun ist es so weit: Thomas Gottschalk nimmt Abschied von "Wetten, dass ..?". Doch wie wird es mit der Kult-Show ohne den Moderator weitergehen? Der 73-Jährige hat eine Vermutung.

Eine Ära im ZDF geht zu Ende: Am Samstag, 25. November, 20.15 Uhr, verabschiedet sich Thomas Gottschalk zum wirklich letzten Mal als Moderator vom langjährigen Quoten-Garanten "Wetten, dass ..?". Warum die Zeit des Abschieds endgültig gekommen ist und warum er auch mit einem anderen Moderator keine Zukunft für das Format sieht, erzählt Gottschalk im Interview mit der Agentur "all4radio".

Promis im Wandel der Zeit "Ich habe es nie der Quote wegen gemacht", erklärt Gottschalk in dem Gespräch. "Wetten, dass ..?' war für mich immer ein Aushängeschild der Fernsehunterhaltung, wie ich sie mir vorstelle. Nämlich spontan und leicht", fährt der 73-Jährige fort: "Ich sehe im Moment niemanden, von dem ich glaube, dass er die nötige – ich nenne es mal – Spannbreite hat, um das 'Wetten, dass ..?', so wie ich es als Familiensendung verstanden habe, weiterzumachen." Doch damit nicht genug: "Ich glaube auch nicht, dass es den Bedarf an einer weiteren Familiensendung gibt."

Das entscheidende Problem sei "ein gewisses Alter", fährt der gebürtige Oberfranke fort: "Die Leute, die ich für groß hielt – die Elton Johns oder Rod Stewarts dieser Welt – sind ja auch alle in Rente beziehungsweise kurz davor", zählt er auf: "Ein Phil Collins, der mir schon als Genesis-Schlagzeuger viel Spaß gemacht hat, der hat es in der Hüfte. Tina Turner oder Sean Connery leben überhaupt nicht mehr." Gewisse Dinge erledigten sich somit "von Natur aus", fährt der Showmaster fort: "Wenn ich heute mit Sophia Loren daherkomme, sagen die Zwölfjährigen zurecht: 'Wer ist die alte Dame und was will die?'. Wenn ich gleichzeitig die Stars der Zwölfjährigen heute in der Arena begrüße, dann muss ich erstmal gucken, wer das eigentlich ist."

"Heute bist du dauernd auf einem glatten Eis unterwegs und ich muss mir schon überlegen, was ich sage" Doch auch der Charakter der Sendung habe sich in den letzten 36 Jahren verändert: "Die Sendung ist natürlich schneller geworden", erklärt Gottschalk: "Wir hatten damals eine Langsamkeit und teilweise eine Unerheblichkeit. Da konnte man im Grunde dummes Zeug erzählen, ohne sich bremsen zu müssen. Heute bist du dauernd auf einem glatten Eis unterwegs und ich muss mir schon überlegen, was ich sage." Früher sei er "der 1:1-Mensch wie zu Hause" gewesen: "Heute überlege ich mir, ob ich das oder das noch sagen kann, darf und muss." Denn anders als vor 30 Jahren folgten Reaktionen auf die Sendung heutzutage nicht mehr erst am Montag in der Presse, sondern innerhalb von Sekunden im Internet.

Für die letzte Ausgabe von "Wetten, dass ..?" mit Thomas Gottschalk setzt das ZDF auf eine bunte Mischung von Stars aus unterschiedlichen Genres: Auf dem Sofa werden unter anderem die Schauspielgrößen Matthias Schweighöfer, Stefanie Stappenbeck und Jan Josef Liefers Platz nehmen. Auf der Showbühne singen unter anderem Take That, Helene Fischer und Shirin David. Letzter stellen ihre gemeinsame Neuaufnahme des Kulthits "Atemlos durch die Nacht" vor. Die Außenwette aus der Schweiz moderiert die Komikerin Hazel Brugger.