Thomas Gottschalk spricht über "Schnarchnasen" vom ZDF: "die machen mich verrückt"!

Im Interview äußerte sich Thomas Gottschalk über den Zeitgeist, seinem öffentlichen Image und den Stars von heute.

Zweimal hat er sich schon vom "Wetten, dass ..?"-Publikum verabschiedet. Das dritte Mal soll es dann unwiederbringlich sein. "Was mich betrifft: ja", antwortete Thomas Gottschalk jetzt im großen "Zeit"-Interview auf die Frage, ob die Ausgabe des ZDF-Klassikers am 25. November wirklich die letzte sein werde. Einem Rückzug aus dem Fernsehen komme der Schritt aber nicht gleich. "Ich werde sicher Dinge machen, von denen Sie sagen: Warum macht er das? Ich werde aber nicht in den Dschungel gehen oder ins 'Sommerhaus der Stars' einziehen."

"Ich gelte ja inzwischen als der Vater des Herrenwitzes" Ausschlaggebend für seine Entscheidung sei unter anderem die Tatsache, dass viele Stars, die früher auf der Wett-Couch saßen, heute in Rente oder tot seien. Gottschalk nannte im Gespräch mit der Wochenzeitung exemplarisch Phil Collins, Elton John, Sean Connery und Tina Turner. Stars der heutigen Generation kämen ihm gekünstelt vor, viele kenne er nicht.

Darüber hinaus macht dem 73-Jährigen die erhöhte Shitstormgefahr, der Menschen in der Medienöffentlchkeit ausgesetzt seien, zu schaffen. "Ich gelte ja inzwischen als der Vater des Herrenwitzes, was ich nie sein wollte", hadert Gottschalk mit seiner Rolle. "Seit einer gewissen Zeit werde ich als alter, weißer Mann gesehen, der nichts begriffen hat." In diese Falle wolle er nicht tappen.

Helene Fischer, Shirin David und Cher Kritische Worte fand der gebürtige Franke zuletzt auch für seinen langjährigen Senderpartner, das ZDF. Gottschalk deutete an, dass er sich vielleicht hätte überreden lassen, mit seinen jährlichen "Wetten, dass ..?"-Revivals weiterzumachen, hätte man sich in Mainz ernstlich darum bemüht. Gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an sich habe er nichts, versicherte der Star-Moderator im "Zeit"-Gespräch. Jedoch: "Die Schnarchnasen, die darin unterwegs sind, die machen mich verrückt."

Thomas Gottschalk hat "Wetten, dass ..?", die ehemals größte TV-Show Europas, zwischen 1987 und 1992 moderiert sowie zwischen 1994 und 2011. 2021 präsentierte er eine zunächst einmalig geplante Comebackausgabe, die dank durchschlagenden Quotenerfolgs jährlich fortgesetzt werden sollte. Doch bereits die zweite Revivalshow 2022 war nicht mehr mit ganz so vielen Zuschauern gesegnet, erhielt aber umso mehr negative Kritiken. Für die Abschiedsvorstellung am Samstag, 25. November, 20.15 Uhr, im ZDF hat Gottschalk in seinem mit Mike Krüger produzierten Podcast Helene Fischer, Shirin David und Cher als Stargäste angekündigt.