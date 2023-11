Streaming-Tipp "Squid Game": Jetzt wird der Wettkampf real! Kritik zur Netflix-Show!

Im September 2021 ging bei Netflix eine Serie online, die Zuschauer in aller Welt in Atem hielt. In „Squid Game“ nahmen 456 Menschen an Kinderspielen teil und hatten die Chance, jede Menge Geld zu gewinnen. Wer verlor, musste dafür allerdings mit seinem Leben bezahlen. So weit geht „Squid Game: The Challenge“ selbstverständlich nicht. Aber ansonsten hält sich die neue Spielshow erstaunlich nah an die Vorlage.

Wie viel es bei „Squid Game: The Challenge“ zu gewinnen gibt Ebenso wie in der fiktionalen Serie „Squid Game“ nehmen in der Show 456 Personen an den Spielen teil. Der Sieger gewinnt eine Geldsumme von 4,456 Millionen Dollar, was rund 4,3 Millionen Euro entspricht. Zwar ist das bei Weitem nicht so viel wie in der Serie, in der der Gewinner umgerechnet etwa 33 Millionen Euro mit nach Hause nehmen konnte. Dennoch handelt es sich um ein hübsches Sümmchen, angesichts dessen sich die Anstrengungen der Spiele durchaus lohnen. Zudem wurde in der Geschichte des Fernsehens noch nie ein so großer Geldgewinn ausgeschüttet.

Die Spiele von „Squid Game: The Challenge“ Die Teilnehmer von „Squid Game: The Challenge“ messen sich sowohl in Spielen, die aus der Serie bekannt sind, als auch in solchen, die es in der Serie nicht gab. Natürlich verzichten die Macher nicht auf „Rotes Licht, grünes Licht“, bei dem sich die Teilnehmer nur bewegen dürfen, wenn ihnen ein riesiges Roboter-Mädchen den Rücken zukehrt. Mit dabei sind auch das Murmelspiel und das Trittsteinspiel, bei dem die Teilnehmer einen sicheren Weg über mehrere Plattformen finden müssen. Neu dabei ist unter anderem „Schiffe versenken“, bei dem die Kandidaten in den Schiffen stehen und mit ihnen untergehen. Im Trailer ist zudem ein Spiel zu sehen, bei dem mehrere Teilnehmer im Kreis stehen und sich gegenseitig einen Fußball zuspielen. Man darf also gespannt sein, welche Herausforderungen die Kandidaten auf dem Weg zum Sieg bewältigen müssen.

Wie „Squid Game: The Challenge“ aussieht Neben den Spielen halten sich die Macher der Show auch mit der Kulisse sehr eng an die Vorlage. So erkennen Fans von „Squid Game“ die karge Wohnstätte der Kandidaten ebenso wieder wie das pastellfarbene Treppenhaus. Auch die Orte, an denen die Spiele stattfinden, sind unverkennbar. So ist das Roboter-Mädchen bei „Rotes Licht, grünes Licht“ vertreten, und auch das verfallene Dorf aus dem Murmelspiel ist mit von der Partie. Darüber hinaus sind Wächter dabei, die ebenso aussehen wie ihre Kollegen aus der Serie. Sie tragen nicht nur rote Overalls, sondern auch die charakteristischen Masken mit Dreiecken, Kreisen und Quadraten.