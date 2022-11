Wok-WM 2022: Das waren die Sieger

Die Wok-WM hat am Wochenende ihre Rückkehr ins deutsche Fernsehen gefeiert. Zum ersten Mal seit 2015 wagten sich Promis in den Eiskanal.

Am Samstagabend war es endlich wieder so weit: Die einst von Stefan Raab (56) ins Leben gerufene "TV total Wok-WM" feierte in Winterberg ihr großes Comeback. Trotz einigen Ausfällen im Vorfeld - von Evelyn Burdecki (34) über Sebastian Pufpaff (46) bis Sila Sahin (36) - wagten sich am Ende zum ersten Mal seit 2015 50 Promis in den Eiskanal. Moderiert wurde die ProSieben-Show vor 5.000 Besuchern live vor Ort vom einstigen Raab-Praktikanten Elton (51) gemeinsam mit Sophia Thomalla (33) und Kommentator Ron Ringguth (56).