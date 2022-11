Keine Formel 1-Übertragung mehr bei RTL?

Die Reifen drehen in Brasilien durch - Der Formel 1-Zirkus geht in Sao Paolo in die nächste Runde. Mit dem vorletzten Rennen der WM-Serie endet für RTL die Renn-Übertragung. Ob der Sender zukünftig die Formel 1 zeigen wird, ist bisher noch unklar. Sollte RTL die Motorsport-Königsklasse nicht mehr ausstrahlen, würde eine jahrelange Ära enden.

Formel 1: Das Rennen – Der Große Preis von Brasilien Sport • 13.11.2022 • 18:55 Uhr

Ein vorletztes Mal in dieser Saison laufen die Reifen in der Motorsport-Königsklasse heiß – und zum letzten Mal bei RTL? Sky verlängerte im September seine Partnerschaft mit der Formel 1 bis 2027 – zu neuen Konditionen. Im Zuge dessen sprach die Pay-TV-Plattform von "größerer Exklusivität". Im Klartext heißt das: Ab 2025 müsste nur noch ein deutsches Heimrennen – aktuell gibt es keines – zwingend im deutschen Free-TV zu sehen sein. Abgesehen davon steht Sky dann nicht in der Pflicht, Rennen per Sublizenz für andere Sender freizugeben. Bis 2024 laufen noch jährlich vier Rennen im frei empfangbaren Fernsehen, zuletzt waren sie bei RTL zu sehen. Am Jahresende läuft jedoch der Vertrag des Kölner Senders aus und ob eine Einigung erzielt werden kann, bleibt vorerst ungewiss.

Keine Formel 1 im Free-TV mehr? Endet in São Paulo also eine Ära? Sicher ist, für RTL endet die aktuelle Formel-1-Saison. Von Mitte 1991 bis Ende 2020 zeigte der Privatsender alle Formel-1-Rennen live im Free-TV, zuletzt immerhin noch ausgewählte. Nun steht der Große Preis von Brasilien an, und die Abschiedstournee von Sebastian Vettel neigt sich dem unvermeidlichen Ende zu. An der Spitze ist keine Spannung zu erwarten: Der Niederländer Max Verstappen (Red Bull Racing) krönte sich bereits beim Großen Preis von Japan am 9. Oktober zum Weltmeister – und verteidigte seinen Titel.

Wie gewohnt übernimmt Florian König die Moderation, Ralf Schumacher diskutiert als Gast-Experte mit. Das Rennen wird von Heiko Waßer und Christian Donner moderiert. Boxenreporter-Instanz Kai Ebel ist wieder rund um die Strecke unterwegs.

Doku "Schumacher" im Anschluss Mit der Zieleinfahrt ist der Motorsportabend jedoch noch nicht beendet. São Paulo war 2006 und 2012 jeweils der Schauplatz von Michael Schumachers Abschiedsjahren. Ein willkommener Anlass für RTL, die Dokumentation "Schumacher" über das Leben der Formel-1-Legende im Anschluss an das Rennen ab 21.15 Uhr als Free-TV-Premiere zu zeigen. Nicht nur Schumachers Vater und Bruder Ralf, auch seine Ehefrau Corinna und die gemeinsamen Kinder kommen zu Wort. Im Film, der sowohl den Athleten als auch den Menschen beleuchten will, gibt es darüber hinaus Interviews mit anderen Wegbegleitern und Wegbegleiterinnen.

"Die Dokumentation erzählt von Michaels Aufstieg aus einfachen Verhältnissen zu einem der größten globalen Superstars, dessen Loyalität, Leidenschaft und Willenskraft für viele auch heute noch Inspiration sind", erklärt Sabine Kehm, die langjährige Managerin der Familie Schumacher. "Als Mensch ist er sich dabei immer treu geblieben. Seiner Familie ist es eine Herzensangelegenheit, in diesem Film seine Geschichte zu erzählen."

Formel 1: Das Rennen – Der Große Preis von Brasilien – So. 13.11. – RTL: 18.55 Uhr