Sie ist die jüngste Künstlerin, die je einen Bond-Song singen durfte. Nun hat Senkrechtstarterin Billie Eilish "No Time To Die" veröffentlicht.

Schon bei der diesjährigen Oscar-Verleihung sorgte Billie Eilish für einen emotionalen Höhepunkt, als sie mit einer gefühlvollen Interpretation des Beatles-Hits "Yesterday" an die Verstorbenen des vergangenen Jahres erinnerte. Nächstes Jahr könnte die Senkrechtstarterin möglicherweise als Preisträgerin für den "Besten Song" auf der Bühne stehen. Als jüngste Künstlerin aller Zeiten steuert Eilish zum neuen James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" den Titelsong "No Time To Die" bei, der nun überraschend veröffentlicht wurde. Bei den "Brit Awards" am Dienstag, 18. Februar, können Zuschauer das Stück erstmals live erleben.

Das Lied ist eine sich langsam entfaltende Ballade, die von Eilishs zerbrechlicher Stimme samt feinem Falsett getragen wird. Dazu wabert im Hintergrund eine dezente Orchester-Klangkulisse, die in der Tradition vergangener Bond-Titelsongs steht. Den Text schrieb die fünffache Grammy-Gewinnerin gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas. Bei der musikalischen Gestaltung legte niemand Geringerer als der legendäre Filmmusik-Komponist Hans Zimmer Hand an. Auch der ehemalige Gitarrist der Band The Smiths, Johnny Marr, unterstützte Billie Eilish.

"Keine Zeit zu sterben" startet am 2. April in den deutschen Kinos und ist der fünfte und wahrscheinlich letzte Film mit Daniel Craig als James Bond. Zu Beginn des Films führt Bond ein ruhiges Leben in Jamaika und hat den aktiven Dienst verlassen. Als ihn CIA-Mann Felix Leiter (Jeffrey Wright) um Hilfe bittet, ist 007 allerdings zur Stelle. Denn er muss einen entführten Wissenschaftler retten – eine Mission, die ihn zu einem Bösewicht (Rami Malek) führt, der die Welt mit einer neuen Technologie bedroht.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH