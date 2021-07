Champions League 2021/22: Alle Infos zur Übertragung auf Amazon

Fußballfans müssen sich ab der kommenden Saison umgewöhnen – zumindest, wenn sie die Champions League live verfolgen wollen. Statt des langjährigen Branchen-Primus Sky zeigt künftig der Streamingdienst DAZN den Großteil der Spiele aus der Königsklasse. Außerdem betritt mit Amazon ein neuer Anbieter die Champions League-Bühne. Wie genau der Streamingdienst des Versandriesen sein Debüt in der Champions League angehen will, präsentierten die Verantwortlichen am Dienstag vor Journalisten – mit dabei war ein hochkarätiges Team aus Experten, Moderatoren und Reporterinnen.

Insgesamt 16 Spiele zeigt Amazon in der kommenden Saison exklusiv und in UHD. Neben zwei Play-off-Spielen besitzt der Anbieter bei den Spielen, die am Dienstag stattfinden, Vorwahlrecht – soll heißen: Einige Spiele mit deutscher Beteiligung werden nur bei Prime Video live zu sehen sein. "Prime Video wird das Zuhause der Champions League an Dienstagen", freute sich Alex Green, Geschäftsführer Sport bei Amazon Prime Video EU. "Unsere Mission für die UEFA Champions League ist es, den Fan in den Mittelpunkt des Erlebnisses zu stellen und die Zuschauer:innen so nah wie möglich an das Live-Geschehen auf dem Spielfeld zu bringen."