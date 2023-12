Das ARD-Highlight! "Lindenstraße – Special: 35 Jahre Weihnachten"

Weihnachten feiern mit den Bewohnern der Lindenstraße. Auf ARD Plus gibt es ein Special mit den Episoden rund um die besinnliche Zeit.

Die weihnachtlichen Highlights der Lindenstraße aus den Jahren 1985 - 2019 gibt es jetzt vereint in einem Special auf ARD Plus. 35 Episoden begleiten die Bewohner durch die Adventszeit aller Jahre. Von vorweihnachtlichem Trubel, Helgas schwarzen Raben, chaotischen Festessen bis hin zu zwischenmenschlichen Tragödien, aber auch Familienglück und Hausmusik unterm Tannenbaum ist dabei so einiges los.