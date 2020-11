Das große Backen 2020: Wer ist raus? Wer ist weiter mit dabei?

Zehn Hobbybäcker stellen sich in einer neuen Staffel von "Das große Backen" dem Urteil der Jury. Wer holt sich am Ende den "Goldenen Cupcake"?

Ab Sonntag, 1. November 2020, läuft die achte Staffel immer sonntags um 17.25 Uhr bei SAT.1. In jeder Folge warten drei Aufgaben auf die Kandidaten. Dem Gewinner winken der "Goldene Cupcake", 10.000 Euro sowie ein eigenes Backbuch. Außerdem der Titel "Deutschlands bester Hobbybäcker 2020".

Wer ist raus? Wer ist weiter?

Diese Frage stellt sich Woche für Woche, denn am Ende jeder Folge muss ein Kandidaten die Show verlassen. Die Entscheidung darüber obliegt allein der Jury. Wir halten Sie hier immer aktuell auf dem Laufenden.

Folge 2 (8.11.2020)

In der zweiten Folge geht es nach Frankreich, zumindest kulinarisch. Als Aufgaben stehen Tartes, Eclairs (technische Prüfung) und Macarons auf dem Programm. In der technischen Prüfung gibt es diesmal gleich zwei erste Plätze: Dirk und Laura überzeugen die Jury gleichermaßen. Auf dem letzten Platz landet dagegen Barbara, die auch bei den Macarons daneben greift: Diese füllt sie mit Buttercreme. Die gehört da eigentlich nicht rein. Doch auch bei Vanessa läuft es nicht nach Plan. Sie kann in keiner der drei Aufgaben überzeugen und muss am Ende der Sendung gehen. Die rote Schürze für den Bäcker der Woche bekommt Dirk.

Diese Kandidaten sind weiter dabei:

Barbara

Christoph

Dirk

Jennifer

Laura

Sara

Shanya

Steve

Folge 1 (1.11.2020)

Wie immer zum Auftakt dürfen die Kandiaten der Jury in Aufgabe 1 ihre Lieblingsrezepte präsentieren. In der ersten technischen Prüfung der neuen Staffel lautet die Aufgabe "Frankfurter Kranz". Hier holt sich Shanya die Spitzenplatzierung, Sara landet dagegen auf dem letzten Platz. Kann sie das in der dritten Aufgabe, der Mottotorte, noch einmal wettmachen? Die beste Gesamtleistung konstatiert die Jury Jennifer, sie hat in allen drei Aufgaben überzeugt. Die Entscheidung, wer "Das große Backen" schon nach der ersten Folge wieder verlassen muss, fällt zwischen Sara und Silvia. Es trifft Silvia. Sie ist raus.

Weiter dabei sind diese neun Kandidaten:

Barbara

Christoph

Dirk

Jennifer

Laura

Sara

Shanya

Steve

Vanessa

Wer sind die Kandidaten?

Zehn Hobbybäcker wollen in der achten Staffel ihre Backkünste unter Beweis stellen:

Barbara (38) aus Lungau (Österreich)

Für die Reisebusfahrerin zählen die inneren Werte: Eine Torte, die nur gut aussieht, kommt für Barbara nicht infrage. "Meine große Stärke ist das Improvisieren – wenn es mal nicht nach Plan läuft."

Für die Reisebusfahrerin zählen die inneren Werte: Eine Torte, die nur gut aussieht, kommt für Barbara nicht infrage. "Meine große Stärke ist das Improvisieren – wenn es mal nicht nach Plan läuft." Christoph (31) aus Jena

Der Kunsthistoriker backt gern bodenständige Klassiker, die er von seiner Großmutter gelernt hat. Falls er gewinnt, möchte er den Sieg seiner Oma widmen. "Das ist dieser Moment, auf den ich zwölf Monate hingearbeitet habe."

Der Kunsthistoriker backt gern bodenständige Klassiker, die er von seiner Großmutter gelernt hat. Falls er gewinnt, möchte er den Sieg seiner Oma widmen. "Das ist dieser Moment, auf den ich zwölf Monate hingearbeitet habe." Dirk (45) aus Weinheim

Im Backzelt möchte der Betriebswirt mit seinem Sinn für Ordnung und Ästhetik zur Perfektion bringen und Titel nach Weinheim holen. "Auf einer Aufregungsskala von eins bis zehn bin ich eine gute 12!"

Im Backzelt möchte der Betriebswirt mit seinem Sinn für Ordnung und Ästhetik zur Perfektion bringen und Titel nach Weinheim holen. "Auf einer Aufregungsskala von eins bis zehn bin ich eine gute 12!" Jennifer (34) aus Schwarzenberg

Die Hobbybäckerin bekommt Familie, Job und Backen unter einen Hut, auch wenn sie bis vier Uhr nachts in der Küche steht. "Erst wenn ich anfange, mit den Fondant-Figuren zu sprechen, ist es Zeit ins Bett zu gehen."

Die Hobbybäckerin bekommt Familie, Job und Backen unter einen Hut, auch wenn sie bis vier Uhr nachts in der Küche steht. "Erst wenn ich anfange, mit den Fondant-Figuren zu sprechen, ist es Zeit ins Bett zu gehen." Laura (29) aus Mülheim/Ruhr

Die Personalerin hat sich ein eigenes Backzimmer eingerichtet, um ihre Torten-Kunstwerke zu zaubern. "Da geht noch was!" ist ihr Back-Motto.

Die Personalerin hat sich ein eigenes Backzimmer eingerichtet, um ihre Torten-Kunstwerke zu zaubern. "Da geht noch was!" ist ihr Back-Motto. Sara (31), aus Castrop-Rauxel

Die Make-Up-Artistin lässt sich gern von den Süßspeisen ihres libanesischen Backgrounds inspirieren – gern in ihrer Lieblingsfarbe pink. "Ich will durch Optik und saubere Tortenarbeit überzeugen", sagt sie.

Die Make-Up-Artistin lässt sich gern von den Süßspeisen ihres libanesischen Backgrounds inspirieren – gern in ihrer Lieblingsfarbe pink. "Ich will durch Optik und saubere Tortenarbeit überzeugen", sagt sie. Shanya (31) aus Solingen

Ihre Wurzeln aus Sri Lanka spiegeln sich auch in ihren Torten wider. "Ich spiele gern mit Zutaten wie Kardamom und Zimt, die die Rezepturen ein bisschen interessanter machen."

Ihre Wurzeln aus Sri Lanka spiegeln sich auch in ihren Torten wider. "Ich spiele gern mit Zutaten wie Kardamom und Zimt, die die Rezepturen ein bisschen interessanter machen." Steve (34) aus Dresden

Dem Operationstechnischen Assistenten (OTA) liegt das Backen im Blut: Er hat schon früh bei Tante und Oma angefangen, mit Süßem zu experimentieren. "Ich denke, ich könnte relativ weit kommen, weil ich ein breites Spektrum beherrsche."

Dem Operationstechnischen Assistenten (OTA) liegt das Backen im Blut: Er hat schon früh bei Tante und Oma angefangen, mit Süßem zu experimentieren. "Ich denke, ich könnte relativ weit kommen, weil ich ein breites Spektrum beherrsche." Silvia (46) aus Tann

"Ich bringe mehr Lebens- und Backerfahrung mit, weil ich schon ein paar Jährchen länger backe." Rezepte nutzt die unternehmungslustige Powerfrau aber nur als Inspiration – "ich backe mein Ding!"

"Ich bringe mehr Lebens- und Backerfahrung mit, weil ich schon ein paar Jährchen länger backe." Rezepte nutzt die unternehmungslustige Powerfrau aber nur als Inspiration – "ich backe mein Ding!" Vanessa (23) aus Delmenhorst

Es gibt keine Party, bei der die Lehramt-Studentin mit Faible für Harry Potter nicht mit einer thematisch passenden 3D-Torte aufschlägt. Aber: "Ich bin total selbstkritisch."

Wann sind die Sendetermine?

"Das große Backen" läuft immer sonntags am Vorabend (17.25 Uhr). Insgesamt umfasst die achte Staffel acht Folgen.

Wer ist die Jury?

Deutschlands bekannteste Motivtorten-Queen Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, mehrfacher Patissier des Jahres, bilden erneut die Jury. Sie bewerten Geschmack, Handwerk und Kreativität.

Wer moderiert "Das große Backen"?

Auch hier gibt es keine Veränderungen. Die Moderatorin heißt erneut Enie van de Meiklokjes. Sie kündigt an: "In diesem Jahr werden unsere zehn Hobbybäcker backen, was unsere Nachbarn naschen. Wir machen eine süße Europareise und haben die beste Reisegruppe dafür zusammengestellt!" Auf der Reise geht es nach Frankreich (Tarte), England (herzhafte Pie), in die Niederlande (Vlaai), Dänemark (div. Gebäck), Italien (Tiramisu neu interpretiert) und nach Schweden (Astrid-Lindgren-Torte).

Wo finde ich die Rezepte?

SAT.1 stellt die Rezepte von "Das große Backen" im Anschluss an jede Folge auf der offiziellen Webseite bereit.

Quelle: areh