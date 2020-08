| Bei RTL und DAZN

Die Europa League in Deutschland: Wegen der Corona-Pandemie wurden Viertelfinale, Halbfinale und Finale als ein Mini-Turnier in NRW ausgespielt. Das Endspiel am Freitag ist live im Free-TV zu sehen.

Die Spiele der Finalrunde wurden in Düsseldorf, Duisburg, Gelsenkirchen und Köln ausgetragen. Das Endspiel steigt in Köln. Von den drei deutschen Teams, die im Achtelfinale standen, hatte es lediglich Bayer 04 Leverkusen ins Finalturnier vor der Haustür geschafft. Im Viertelfinale unterlag die Werkself dann aber Inter Mailand.

Alle Spiele der Europa League waren bei DAZN zu sehen. RTL oder Nitro übertrugen ebenfalls ausgewählt Spiele. Das Finale ist sowohl bei DAZN als auch bei RTL beiden zu sehen.

RTL lädt die TV-Zuschauer virtuell ein in den "Cologne Beach Club km 689". Mit Blick auf die Kölner Skyline und auf rund 1.000 Tonnen feinsten Sandstrand präsentiert Moderatorin Laura Wontorra gemeinsam mit Experte Roman Weidenfeller den Fußballabend aus dem Beach Club und führt durch die Vorberichterstattung mit Studiogästen, Live-Aktionen sowie ausführlichen Zusammenfassungen der Highlight-Spiele des Abends im Anschluss jeder Übertragung. Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann und Co-Kommentator Steffen Freund.

Das Viertelfinale der Europa League im Überblick:

Montag, 10. August (21.00 Uhr)

Inter Mailand - Bayer Leverkusen 2:1

Manchster United - FC Kopenhagen 1:0 n.V.

Dienstag, 11. August (21.00 Uhr)

Schachtar Donezk - FC Basel 4:1

Wolverhampton Wanderers - FC Sevilla 0:1

Das Halbfinale der Europa League im Überblick:

Sonntag, 16. August (21.00 Uhr)

FC Sevilla - Manchester United 2:1

Montag, 17. August (21.00 Uhr)

Inter Mailand - Schachtar Donezk 5:0

Das Finale der Europa League:

Freitag, 21. August in Köln (21.00 Uhr)

FC Sevilla - Inter Mailand (DAZN / RTL)

Quelle: areh