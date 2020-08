| TV-Übertragung

Bevor es im September mit der Bundesliga wieder los geht, steht die erste Runde im DFB-Pokal auf dem Programm. Viele Mannschaften warten aber noch auf ihre Gegner, denn die jeweiligen Teilnehmer aus den Amateurwettbewerben müssen erst noch ermittelt werden.

Das passiert beim "Finaltag der Amateure", an dem die Pokalsieger der regionalen Verbände ausgespielt werden. Der Sieger des Verbandes Mittelrhein (Alemannia Aachen - 1. FC Düren) darf sich zum Beispiel auf den Titelverteidiger Bayern München freuen.

Eigentlich hätte der Finaltag der Amateure am 23. Mai 2020 direkt vor dem DFB-Pokalfinale der Herren stattfinden sollen, aufgrund der Corona-Pandemie wurde er aber verschoben und wird nun am 22. August 2020 nachgeholt. Die ARD überträgt live von 14.30 bis 19.57 Uhr im Rahmen von drei großen Live-Konferenzen. Julia Scharf und ARD-Experte Thomas Broich moderieren und analysieren die Sendung aus dem "Sportschau"-Studio in Köln.

Die ARD zeigt 19 Begegnungen in der Konferenz. Ein Großteil der Spiele wird darüber hinaus einzeln in voller Länge per Livestream auf www.sportschau.de zu sehen sein.

Der Finaltag der Amateure im Überblick

Anpfiff 14.45 Uhr:

Eintracht Norderstedt - TSV Sase l, Kommentator: Patrick Halatsch, auch im Livestream, Kommentator: Florian Neuhaus

l, Kommentator: Patrick Halatsch, auch im Livestream, Kommentator: Florian Neuhaus Union Fürstenwalde - SV Babelsberg , Kommentator: Max Zobel, auch im Livestream, Kommentator: Karsten Steinmetz

, Kommentator: Max Zobel, auch im Livestream, Kommentator: Karsten Steinmetz FC Eilenburg - Chemnitzer FC , Kommentator: Eik Galley, auch im Livestream, Kommentator: Andreas Mann

, Kommentator: Eik Galley, auch im Livestream, Kommentator: Andreas Mann FSV Martinroda - Carl-Zeiss Jena , Kommentator: Torsten Püschel, auch im Livestream, Kommentator: Markus Herwig

, Kommentator: Torsten Püschel, auch im Livestream, Kommentator: Markus Herwig Rot-Weiss-Essen - 1. FC Kleve , Kommentator: Marc Schlömer, auch im Livestream, Kommentator: Benedikt Brinsa

, Kommentator: Marc Schlömer, auch im Livestream, Kommentator: Benedikt Brinsa FC Karbach - FV Engers , Kommentator: Florian Winkler

, Kommentator: Florian Winkler TSG Balingen - SSV Ulm , Kommentator: Stefan Kiss, auch im Livestream, Kommentator: Michael Bollenbacher

, Kommentator: Stefan Kiss, auch im Livestream, Kommentator: Michael Bollenbacher FC Rielasingen-Arlen - SV Oberachern, Kommentator: Philipp Sohmer

Anpfiff 16.45 Uhr:

FC Hansa Rostock - Torgelower FC Greif , Kommentator: Jan Neumann, auch im Livestream, Kommentator: Tobias Blanck

, Kommentator: Jan Neumann, auch im Livestream, Kommentator: Tobias Blanck Viktoria Berlin - VSG Altglienicke , Kommentatorin: Stephanie Baczyk, auch im Livestream, Kommentator: Lars Becker

, Kommentatorin: Stephanie Baczyk, auch im Livestream, Kommentator: Lars Becker 1. FC Düren - Alemannia Aachen , Kommentator: Claus Lufen, auch im Livestream, Kommentator: Torsten Winkler

, Kommentator: Claus Lufen, auch im Livestream, Kommentator: Torsten Winkler SV Todesfelde - VfB Lübeck , Kommentator: Wilfried Hark, auch im Livestream, Kommentator: Alexander Kobs

, Kommentator: Wilfried Hark, auch im Livestream, Kommentator: Alexander Kobs FC 08 Homburg - SV Elversberg , Kommentator: Frank Grundhever, auch im Livestream, Kommentator: Marc Drumm

, Kommentator: Frank Grundhever, auch im Livestream, Kommentator: Marc Drumm FSV Frankfurt - TSV Steinbach , Kommentator: Florian Naß, auch im Livestream, Kommentatorin: Ann-Kathrin Rose

, Kommentator: Florian Naß, auch im Livestream, Kommentatorin: Ann-Kathrin Rose 1. FC Kaiserslautern - Alemannia Waldalgesheim , Kommentator: Tom Bartels, auch im Livestream, Kommentator: Stefan Kersthold

, Kommentator: Tom Bartels, auch im Livestream, Kommentator: Stefan Kersthold FC Nöttingen - Waldhof Mannheim, Kommentator: Martin Maibücher, auch im Livestream, Kommentator: Jens Ottmann

Anpfiff 17.45 Uhr:

Blumenthaler SV - FC Oberneuland , Kommentator: Stephan Schiffner

, Kommentator: Stephan Schiffner Eintracht Celle - MTV Gifhorn , Kommentator: Matthias Cammann, auch im Livestream, Kommentator: Torsten Iffland

, Kommentator: Matthias Cammann, auch im Livestream, Kommentator: Torsten Iffland RSV Meinerzhagen - SV Schermbeck, Kommentator: Robert Hunke, auch im Livestream, Kommentator: Stefan Hänsel

Quelle: areh