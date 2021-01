"Friends"-Reunion kommt laut Lisa Kudrow "definitiv"

Neue Serie "Your Honor"

Bryan Cranston: "Seid geduldig mit uns Alten!"

Für seinen Sohn bricht er jedes Tabu! In der neuen Thriller-Serie "Your Honor" (ab 18. Januar wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Q sowie auf Sky Atlantic) geht Hollywood-Star Bryan Cranston in der Rolle des Strafrichters “Michael Desiato” bis ans Limit – und schreckt dabei nicht davor zurück, gegen das Gesetz zu verstoßen.

