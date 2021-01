Bryan Cranston (Your Honor): "Seid geduldig mit uns Alten!"

Für seinen Sohn bricht er jedes Tabu! In der neuen Thriller-Serie "Your Honor" (ab 18. Januar wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Q sowie auf Sky Atlantic) geht Hollywood-Star Bryan Cranston in der Rolle des Strafrichters “Michael Desiato” bis ans Limit – und schreckt dabei nicht davor zurück, gegen das Gesetz zu verstoßen.

Nach dem tragischen Tod seiner Frau ist Sohnemann Adam, gespielt von Hunter Doohan, das einzig Wertvolle in seinem Leben. Umso dramatischer ist es, als Adam in einen Unfall verwickelt ist, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kommt. Doch damit nicht genug: Das Unfallopfer stellt sich als Sohn eines berüchtigten Gangsterbosses heraus, der auf Rache aus ist! Um das Leben seines Sohnes zu schützen, begibt sich Michael Desiato (Cranston) auf ein gefährliches Abenteuer, bei dem er sogar Beweise fälscht!

Im wahren Leben geht es bei Bryan Cranston nicht ganz so abenteuerlich zu. Der 64-jährige Schauspieler ist, im Gegensatz zu seiner Rolle in "Your Honor", sogar auf die Hilfe seiner 27-jährigen Tochter angewiesen. Besonders, wenn es um Technik-Fragen geht, wie Cranston im Interview mit prisma zugab: "Ich kenne mich nur mit den Dingen aus, die ich unbedingt brauche und regelmäßig nutze. Normalerweise frage ich meine Tochter immer: 'Wie macht man das? Wie repariere ich das?' Für meine Generation ist alles, was mit Technologie zu tun hat, wie eine neue Sprache zu lernen – und das in der letzten Hälfte deines Lebens! Es dauert dann einfach ein bisschen länger. Also: Seid geduldig mit uns Alten!"

"Your Honor" läuft ab 18. Januar wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung mit einer Episode pro Woche auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf sowie auf Sky Atlantic.

