Wer wird Millionär: Warum Kandidat Niklas Bayer-Eynck nochmal ran darf

Schauspieler

Armie Hammer sagt wegen "bösartiger Online-Attacken" für J.Lo-Film ab

Eigentlich sollte Schauspieler Armie Hammer in dem Film "Shotgun Wedding" eine Rolle an der Seite von Jennifer Lopez spielen. Doch nun nimmt er davon Abstand. Der Grund seien Online-Attacken gegen ihn, die in den letzten Tagen für Schlagzeilen sorgten.

