Your Honor: Neue Serie mit "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston bei Sky

Die Serie "Breaking Bad" gilt bis heute als eine der besten aller Zeiten. Bryan Cranston begeisterte darin als Chemielehrer, der nach einer Krebsdiagnose eine Laufbahn als Krimineller einschlägt. Nun spielt Cranston erstmals seit "Breaking Bad" wieder die Hauptrolle in einer Serie.

Sky zeigt ab 18. Januar die Thrillerserie "Your Honor" mit dem Golden-Globe-Preisträger, der nicht nur Hauptrolle spielt, sondern die Serie auch produzierte. Cranston ist darin als Richter Michael Desiato zu sehen, dessen Teenager-Sohn Adam (Hunter Doohan) in einen Unfall verwickelt wurde und Fahrerflucht beging. Dieser Vorfall zwingt den angesehenen Richter zu einem Spiel mit hohem Einsatz, Lügen, Betrug und unmöglichen Entscheidungen.

Der Cast der Serie kann sich nicht nur wegen Bryan Cranston sehen lassen. Michael Stuhlbarg ("Call Me By Your Name") spielt Jimmy Baxter, das gefürchtete Oberhaupt einer kriminellen Familie. Hope Davis ("For the People") ist als seine scheinbar noch gefährlichere Ehefrau Gina zu sehen. In weiteren Roolen spielen Carmen Ejogo ("Selma"), Isiah Whitlock Jr. ("The Wire"), und Sofia Black-D'Elia ("The Night Of"). Maura Tierney (Golden Globe für "The Affair") hat einen Gast-Auftritt als Fiona McKee, eine furchtlose Staatsanwältin, die in Desiatos Gericht einen brisanten Fall betreut. Amy Landecker ("Transparent"), Emmy-Preisträgerin Margo Martindale ("The Americans"), Lorraine Toussaint ("Orange Is the New Black"), Chet Hanks ("Empire"), Lamar Johnson ("The Hate You Give"), Blair Underwood ("Dear White People") und Lilli Kay ("Chambers") sind weitere Gaststars.

"Your Honor" ist ab dem 18. Januar 2021 immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sowie parallel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Besonderes Weihnachts-Angebot von Sky Ticket

Für den Streaming-Dienst Sky Ticket bietet Sky aktuell ein besonderes Weihnachts-Angebot. Wer sich für Serien wie "Your Honor" interessiert, kann noch bis zum 31. Dezember drei Monate Sky Entertainment Ticket für einmalig 19,99 Euro buchen (danach monatlich 9,99 Euro). Unter anderem gibt es dort auch die neue HBO-Serie "The Undoing" mit Nicole Kidman und Hugh Grant zu sehen (lesen Sie hier unsere Serienkritik).

Jetzt das XMas-Special von Sky Ticket buchen.*

Drei Monate Sky Entertainment+Cinema mit Serien und Filmen sind für einmalig 29,99 Euro erhältlich (danach monatlich 14,99 Euro.) Neben Serien von HBO, FOX, TNT, zahlreichen Weihnachts-Hits wie "Der Grinch", "Liebe macht keine Ferien" oder "Last Christmas" sind dort auch Blockbuster wie die deutsche Komödie "Das perfekte Geheimnis" (ab 25. Dezember) oder "Hexen hexen" zu sehen. Zwischen dem 27. Dezember und dem 3. Januar hat Sky zudem alle Filme der "Harry Potter"-Reihe im Programm.

*Bei diesem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Wenn Sie auf den Link klicken und anschließend das Angebot wahrnehmen, bekommen wir eine Provision. Für Sie ändern sich weder Preis noch Konditionen.

Quelle: areh