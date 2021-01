Tatort: Das ist unser Haus – Kritik zum ARD-Film

RTL-Sendung

"Dschungelshow": Das sind die Kandidaten beim "Dschungelcamp"-Ersatz

Es geht nicht nach Australien und nicht in den Dschungel: In diesem Jahr ist bei "Ich bin ein Star" vieles anders. Nun stehen die zwölf Kandidaten fest, die in der "Dschungelshow" um das "Goldene Ticket" für die nächste reguläre IBES-Ausgabe kämpfen.

MEHR