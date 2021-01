Absolut Maite Kelly bei RTL: das Allround-Talent der Kelly Family

Vom zweitjüngsten Kind der wohl bekanntesten musikalischen Großfamilie zum Allround-Talent: Bei Sängerin Maite Kelly handelt es sich um das einzige in Deutschland geborene Mitglied der irisch-amerikanischen Familienband "The Kelly Family". Von dieser hat sie sich allerdings längst emanzipiert und geht bereits seit 2007 ihren eigenen Weg. Ein ebenso beachtlicher wie interessanter Weg, der die 41-Jährige zuletzt bis auf den Jurorenstuhl von "Deutschland sucht den Superstar" führte. Die RTL-Dokumentation "Absolut Maite Kelly" widmet sich dem ereignisreichen Leben einer echten Powerfrau, der das Showtalent bereits in die Wiege gelegt wurde. Es läuft passenderweise im Anschluss an die "DSDS"-Castings.

Als Hauptdarstellerin des Musicals "Hairspray" erlebte Maite Kelly ihren Durchbruch als Solo-Künstlerin, seit ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" ist sie stete Begleiterin deutscher Fernsehzuschauer, die sich für Showformate begeistern. Nachdem sie im Jahr 2011 noch selbst das Tanzbein geschwungen hatte, bewertete sie ein Jahr später bereits die Performances der Tanz-Pärchen aus der Position der Jurorin. Nach Musical-Erfolg und ersten TV-Auftritten startete Kelly eine mit Gold und Platin dekorierte Karriere als Schlagersängerin. Selbst Altmeister Roland Kaiser ließ sich für das Lied "Warum hast du nicht nein gesagt" für ein ertragreiches Duett gewinnen.

Mit dem Songschreiben und interpretieren scheint die 41-Jährige aber noch nicht ausgelastet zu sein. Deshalb versuchte sie sich an Kinderbüchern – offenbar hat Maite Kelly auch dafür ein Händchen: Die Reihe "Die Hummel Bommel" sackte diverse Lesepreise ein und viele Eltern griffen im Buchladen zu.

Aktuell also "DSDS": Neben einem ausführlichen Interview mit Kelly selbst, in dem die dreifache Mutter über die Inspiration für ihre Tätigkeiten und ihre aktuelle Aufgabe spricht, kommen in der Doku noch weitere Wegbegleiter zu Wort. Unter anderem geben "Let's Dance"-Jurymitglied Joachim Llambi sowie Maites Bruder Michael Patrick Kelly ihre Einschätzung zur Sängerin und Autorin ab.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH