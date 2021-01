NFL 2020/21 im TV und Stream: Playoff-Spiele live bei ProSieben und DAZN

Playoff-Time in der NFL: In den kommenden Wochen entscheidet sich, welche zwei Teams in diesem Jahr den Super Bowl bestreiten. ProSieben zeigt erstmals alle Spiele live und macht dafür teilweise sogar die Primetime frei. Auch bei DAZN werden alle Spiele live übertragen.

"Mit der Liveübertragung sämtlicher Playoff-Duelle etablieren wir die NFL weiter als großes Event im Schaufenster auf ProSieben", sagte ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann. Insgesamt zwölf Playoff-Begegnungen gibt es in der National Football League. die Wild-Card-Round mit sechs Spielen, Viertelfinale ("Divisional Round"), Halbfinale ("Conference Championships") und das Finale – der Super Bowl LV.

Los geht es bei ProSieben am Samstag, 9. Januar 2021, um 18.40 Uhr mit dem AFC-Playoff-Spiel zwischen den Indianapolis Colts und den Buffalo Bills, kommentiert von Patrick Esume und Björn Werner. Direkt im Anschluss folgen die Los Angeles Rams bei den Seattle Seahawks (NFC) mit den Kommentatoren Carsten Spengemann und Roman Motzkus. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. Januar 2021 treffen ab 1.55 Uhr Tampa Bay Buccaneers mit Quarterback Tom Brady auf das Washington Football Team, kommentiert von Uwe Morawe und Volker Schenk.

Am Sonntag, 10. Januar 2021, beginnt um 18.40 Uhr der zweite Teil der Wild-Card-Round. Jan Stecker und Patrick Esume kommentieren das Spiel der Baltimore Ravens bei den Tennessee Titans. Die Chicago Bears treffen ab 22.15 Uhr auf die New Orleans Saints, kommentiert von Carsten Spengemann und Björn Werner. Zum Nachtduell der Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers melden sich ab 1.55 Uhr die Kommentatoren Uwe Morawe und Roman Motzkus. Für die News aus dem Netz sorgen Christoph "Icke" Dommisch und Max Zielke, der die beiden Nachtschichten übernimmt.

Auch Streaming-Anbieter DAZN hat alle Playoff-Spiele im Angebot.

Alle Playoff-Spiele im Überblick:

WILD-CARD-ROUND

Samstag, 9.1.2021

19.05 Uhr Indianapolis Colts @ Buffalo Bills (AFC)

22.40 Uhr Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks (NFC)

Sonntag, 10.1.2021

2.15 Uhr Tampa Bay Buccaneers @ Washington Football Team (NFC)

19.05 Uhr Baltimore Ravens @ Tennessee Titans (AFC)

22.40 Uhr Chicago Bears @ New Orleans Saints (NFC)

Montag, 11.1.2021

2.15 Uhr Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers (AFC)

DIVISIONAL ROUND

Samstag, 16.1.2021

22.35 Uhr Spiel 1

Sonntag, 17.1.2021

2.15 Uhr Spiel 2

21.05 Uhr Spiel 3

Montag, 18.1.2021

00.40 Uhr Spiel 4

CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Sonntag, 24.1.2021

21.05 Uhr Spiel 1

Montag, 25.1.2021

00.40 Uhr Spiel 2

SUPER BOWL

Montag, 8.2.2021

00.40 Uhr Super Bowl LV

Quelle: areh