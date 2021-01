James Bond 007: Wird "Keine Zeit zu sterben" nochmal verschoben?

US-Schauspielerin

Rebel Wilson wurde in Afrika gekidnappt

Was war die gefährlichste Situation, in der sich Rebel Wilson jemals befunden hat? Diese Frage beantwortete die Schauspielerin in der Sky-One-Show "Ant Middleton & Rebel Wilson: Straight Talking". Außerdem sprach sie über einen ungewöhnlichen Vorsatz, den sie sich im Jahr 2019 vorgenommen und erfüllt hatte.

