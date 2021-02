"Game of Thrones"-Macher arbeiten an neuer Netflix-Serie

Mit "Game of Thrones" landeten David Benioff und D.B. Weiss einen Welthit. Ähnliches erhofft sich nun auch Netflix von dem Erfolgsduo. Im Auftrag des Streamingdienstes arbeiten die beiden an einer Serienadaption eines mit dem Pulitzer-Preis prämierten Romans.

Neue Aufgabe für die "Game of Thrones"-Macher David Benioff und D.B. Weiss: Wie "Variety" berichtet, arbeitet das Erfolgsgespann an einer neuen Serie für Netflix. Demnach entwickelt das Duo im Moment eine Serienadaption des Romans "Die Wurzeln des Lebens". Das Buch von Richard Powers gewann 2018 den Pulitzer-Preis. Neben Benioff und Weiss, die als Executive Producer fungieren, ist auch ein echter Hollywood-Star mit an Bord: Hugh Jackman. Der Schauspieler unterstützt das Projekt ebenfalls als Executive Producer. Das Drehbuch stammt von Richard Robbins ("12 Monkeys").

Der Roman erzählt von neun Hauptfiguren unterschiedlicher Herkunft, deren Leben auf besondere Art und Weise mit Bäumen zusammenhängt. Ihr Blick auf die Welt ist dadurch vollkommen verändert, und sie schließen sich mit dem Ziel zusammen, die Bäume zu schützen. Allerdings werden sie dadurch auch in eine Katastrophe hineingezogen, die unaufhaltsam scheint. Details zum Cast oder zum Starttermin auf Netflix sind noch nicht bekannt.

Neben "Die Wurzeln des Lebens" sind David Benioff und D.B. Weiss mit weiteren Projekten für Netflix betraut. Als Drehbuchautoren und Executive Producers sind sie für die Serienadaption der dreiteiligen Sci-Fi-Buchreihe "The Three-Body Problem" verantwortlich. Außerdem ist die Dramedy "The Chair" mit Sandra Oh ("Grey's Anatomy") in der Mache.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH