Hertha BSC: Pal Dardai reagiert im Sky-Interview gereizt auf Fragen zu Sohn

Der Vater ist Trainer, der Sohn Spieler: Immer wieder muss Hertha-Trainer Pal Dardai Fragen zu seinem Sprössling beantworten. Nun platzte ihm der Kragen.

Ein Sky-Reporter hatte den 45-Jährigen nach Spielende auf den erneuten Starteinsatz seines Sohnes Marton im Spiel gegen Leverkusen angesprochen. Dardai reagierte sichtlich genervt: "Ich verstehe euch nicht. Warum diskutieren wir über dieses Thema? Ich habe 100-mal darum gebeten, das ist Quatsch."

Sein Sohn solle Aufmerksamkeit bekommen, wenn er gut spiele, und nicht weil er der Sohn des Trainers sei. Dardai senior fuhr fort: "Er ist ein junger Spieler. Jeder junge Spieler darf Fehler machen." Er selbst habe "100-mal gebettelt", dieses Thema sein zu lassen, doch nun komme es schon wieder: "Was wollen Sie damit provozieren?", schimpfte er. Überhaupt gebe es das Wort "Trainersohn" nur in Deutschland. Die Wirklichkeit spiegele das nicht wider: "Trainer und Spieler sind getrennt bei uns. In der Kabine ist das kein Thema."

Ende Januar hatte Pal Dardai den Posten des Cheftrainers bei Hertha BSC nach seiner ersten Amtszeit (2015-2019) erneut übernommen. Sein 19-jähriger Sohn Marton stand in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen in der Startelf. Zuletzt mit Erfolg: Gegen Bayer Leverkusen kam die Mannschaft aus der Hauptstadt zu drei wichtigen Punkten im Abstiegskampf. Die Laune des Trainers hat der 3:0-Heimsieg aber offenbar nicht nachhaltig entspannt.

